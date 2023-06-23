弟不想讀大學問「學歷很重要嗎？」網一票：吃到苦頭就知道了

一名民眾在社群網站表示，自己的弟弟不想讀大學，認為科大和高中學的東西差不多，可是父母親卻一直認為「學歷很重要」，為此家庭吵了不少架，民眾苦惱許久後上網發文詢問，網友一面倒，表示「學歷是工作入場券，沒有註定找的工作限制很多」。

有網友在Dcard以題「大學真的很重要嗎」表示，弟弟明年就要高職畢業，父母親希望可以繼續升學，可是弟弟認為科大與高中學得差不多，沒有意願想讀，但是父母親卻一直認為「學歷很重要」，為此弟弟和家人吵了無數次架。原PO表示，弟弟高職就讀餐飲科，認為出去應該是看技術和經驗比較重要，因此上網詢問網友「高中畢業直接去工作比讀大學好的理由」。

有網友分析，學歷當然還是很著要的，高職畢業只能做作業員、清潔工、行政助理，雖然當技術學徒也可以，可是沒出師薪水少，不過仍然表示，如果可以讓弟弟先步入職場後，再回來讀書也不錯，「學歷只是工作入場券，沒有註定找的工作限制很多。」也有人表示，讀大學真的只是為了一個好看的學歷，畢竟只有高職畢業，投了履歷很多工作也可能不會被錄用，尤其是現在大學、研究所畢業生滿街跑，「我有家人的朋友高職畢業就出去工作，現在後悔沒念大學，也回不去學校了」。

網友也紛紛表示，「大學四年他在對的環境認真工作有學到東西一定不會虧，只不過還是建議他去學管理相關的課程，如果要自己開店還是要懂經營的」、「大部分的人都有大學學歷，而他沒有。他要如何說服雇主雇用他？他要如何證明自己有能力？資訊不對稱下，雇主不知道你有什麼實力，最後還是看學歷」、「我哥Toyota跑業務的，在面試別人時，被上級要求面試者沒有大學學歷直接刷掉，在台灣覺得還是有一個大學比較好 」。不過也有人說，「他想清楚就好，都成年了得為自己做的選擇負責」、「讓你弟出去工作吃到苦頭，就懂學歷多重要了，沒吃過苦頭怎麼講都不會聽。」