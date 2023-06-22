政大教職員爆歧視還譏「神經病」 南韓留學生揭誇張惡行：像垃圾場的地方

Dcard文章揭露，一名南韓留學生控訴，3年前選擇來台攻讀政治大學教育學系碩士，如今好不容易畢業，回首過去就讀政大期間，受到系上許多教職員的無視及譏笑，讓他不忍痛批，「真的覺得我在這個像垃圾場一樣的地方，投資我的人生非常可惜」。

南韓留學生表示，起初為了想成為更好的教育者，決定跨海來政大就讀。第一學期開始，雖為系上唯一母語非中文的學生，但真正讓他感到非常疲累的，是來自不同文化圈的事實，然而系上老師每個禮拜卻要求他，在超過40人的全班面前「上台示範跆拳道」，不僅如此，還被老師要求上課時間，去教他的兒子打棒球。

「這樣的我在2021年10月必須入住萬芳醫院，並接受腦部手術」，南韓留學生控訴，系上老師當下馬上說可以當監護人，並稱會在醫院照顧他。不料，手術那天老師沒有如期出現，導致他不得已只能向台北韓國辦事處求救，當下讓他有了「是不是就算我在這裡死了，也不會有任何人關心我？」的悲觀念頭。

而後南韓留學生在系上老師的推薦下，向他系的助教進行諮詢，「我不懂，為什麼連碩士學位都沒有的人，可以幫我看我的研究論文」，還在非自願的情況下，被要求和毫無關係的學生一同吃飯。南韓留學生也控訴國際處的行政人員，先是聽他訴說煩惱，卻莫名被判斷有高自殺機率，隨後更接到來自警局的電話，讓他心生恐懼「這一切好像被背叛了」。

南韓留學生回憶，過去即使在往返萬芳醫院和學校，也一直不斷地在寫論文，但他還是不能退學。當時由於疫情關係沒有觀光簽證，一旦退學，學生簽證便會馬上失效，必須離開台灣，最後為了簽證仍逼不得已繼續在學校生活，「沒錯，我不是為了學位，只是為了簽證所以才來唸書」。

論文順利完成後，南韓留學生指出，當時幫看論文的教授，推薦他繼續攻讀政大教育系博士班，「我那時候真的覺得很幸褔、很感激，我的論文得到了教授的認可」，自己也開始著手準備博士考試。不料，後來南韓留學生才得知，教授們竟聚在一起說自己的壞話，並親耳聽到他們說「XXX是神經病，非正常的」。

最後，得知博士學業計畫被徹底地無視，南韓留學生痛心直呼，自己為了考博士準備了整整一年，每日感到疲累的時候，總是靠著想像合格的瞬間撐了過來，如今想想只覺得那段時間，是人生中最浪費的時光，他更在文中致歉，「抱歉，再次很抱歉我不知道自己有幾兩重，竟敢無禮地準備博士學位考試」、「我到碩士就會滿足的」。

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