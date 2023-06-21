清大推出全台第一輛無人駕駛電動賽車 8月征戰歐洲

征戰國際且屢獲佳績的清大賽車工廠（NTHU Racing Team）今舉辦新車發表會，並首度亮相第七代學生方程式賽車「TH07」，清大指出，這是全台第一輛無人駕駛的電動賽車，全車輕量化後，重量比上一代輕了40公斤，清大賽車工廠將於8月前往歐洲，挑戰德國和捷克的學生方程式大賽。

「清大賽車工廠」2015年由一群熱愛賽車及工程的動機系學生創立，自行設計及研發學生方程式賽車，創下許多輝煌成果，打造出台灣第一輛電動賽車、第一輛四輪驅動車。

清大指出，賽車工廠今年取得德國、捷克、瑞士、匈牙利、荷蘭及克羅埃西亞的學生方程式賽車參賽門票，並在賽前的德國線上測驗中拿到第三名。綜合考量賽程安排後，團隊決定於8月挑戰捷克賽事（Formula Student Czech Republic）以及德國大賽（Formula Student Germany），以全新的第七代賽車參與電動車及無人車項目。

清大賽車工廠隊長、動機系大四學生白泓均說，第七代賽車最大亮點是整合電動車跟無人自駕車系統，團隊研發Q-Racer演算法和速度感測器，將無人駕駛系統加裝在前一代的載人電動賽車上，「這是個高難度挑戰，要跨越的技術難度不亞於當年我們從汽油賽車轉型為電動賽車。」

白泓均補充，第七代賽車以第六代動力系統為基礎，改善過重和維修困難等問題。第六代賽車擁有很強的動力，但重量接近3百公斤，評審建議若能將賽車減重，未來潛力無窮。團隊分析車上各零件的受力點並優化，減少許多不必要的重量，降到現在的250公斤；並在封閉式的鋁單體殼上增加維修孔，方便迅速檢測維修。

清大賽車工廠副隊長、化工系大三學生覃昭雅指出，團隊從去年9月開始設計、製造、試車，耗時10個月打造全台第一輛無人駕駛的學生方程式賽車，並將於8月7至12日參與捷克賽事，緊接著14至20日參加德國賽事。

覃昭雅補充，歐洲賽事分為電車組、油車組、無人車組，清大今年將以第七代賽車參加電車及無人車組，也是台灣首支參與無人車組競賽的學生車隊。

覃昭雅表示，學生方程式賽車是目前工程領域最具代表性的比賽之一，全球著名的車廠如保時捷、特斯拉等都透過比賽發掘人才。曾有清大學長因此獲得入場券，進入頂尖車廠擔任工程師。

清大賽車工廠從2015年起參加在日本舉行的學生方程式賽車競賽（Formula SAE）。最初打造的是汽油車，2018年首度參加電動車組競賽，就獲得第四名的佳績，2019年的第二代電動車更奪下亞軍。團隊從此決定放棄汽油車，專攻電動車。

2022年清大賽車工廠成為台灣首支參與歐洲賽事的學生隊伍，在全球最高難度的德國賽事中，與全球頂級車隊競爭，取得耐久賽第五名佳績，並在克羅埃西亞賽事拿下總排名第五名。