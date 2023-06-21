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專案師同工不同酬！授課時數多於專任師 台大也被點名

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

大學專案教師人數持續增加，高等教育產業工會指出，儘管教育部已訂定進用原則，確保專案教師與專任教師「同工同酬」，卻有包含台大、台北科大等多校無視原則，要求專案教師基本授課時數達十六節，是專任教師的一點八倍。教育部表示，基本授課時數涉及學校排課及教師負擔，會與大學共同評估。

大學專案教師長年不受教師法、勞基法保障，教育部去年五月制定進用原則，雖無聘期保障，但仍確立專任教師與專案教師「同工同酬」精神，包含薪酬應比照專案教師，授課時數「比照編制內專任教師之規定為原則」。

不過高教工會日前發動網路問卷，發現多所大學將原則視為例外。高教工會研究員陳柏謙表示，台大、東華大學、台北科大、屏東科大、龍華科大、台北海洋科大等校，要求專案教師最低授課時數達十六學分，是專任教師九學分的一點八倍；高雄科大、明新科大、輔大、台科大要求十三至十五學分，遠高於專任教師。

陳柏謙也提到，專案教師除了教學，仍有學校要求負責行政、研究工作，卻不提供專案教師實驗室，也無法申請實驗經費，授課節數又比專任教師多好幾倍，明顯是壓榨。

台大校方表示，校內共有五十九位專案教師，聘任性質多元，其中僅有因「教學需要」聘任的專案教師，每周應授課十六小時，但若有特殊情形並經教務長同意可酌減時數，四十三人中有卅二位經專案通過減授時數。

台大校方強調，專案教師沒有限期升等壓力，也不擔任導師、不兼任行政職務、不參與系所院校務，純粹擔任教學工作。

台大 教育部 高教

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