生命終點變大愛 高醫大師生送別大體老師

高雄醫學大學今天舉辦人體暨器官捐贈感恩大會，送別大體老師。高醫大表示，大體老師雖不會出現在師資陣容中，卻以獨特方式授課，奉獻個人的肉身作為教材，完整了醫學教育。

高雄醫學大學發布新聞稿表示，學生今天在典禮上回顧初次進入解剖實驗室的不知所措及對大體老師的感激之情，讓他們透過老師的「身教」，學到最基礎、最重要的人體奧祕與醫學知識。

高雄醫學大學校長楊俊毓致詞時表示，大體解剖學訓練提供醫學專業技能養成與身分角色認同，醫學生藉此並近乎以享有特權的身分學習剖析人體，進而探究更深層的生命知識。

楊俊毓勉勵同學，虔敬恭謹面對這堂大體老師用身軀、用大愛所教授的課程後，未來都能成為視病猶親、用心行醫濟世的仁醫，方不負大體老師及其家屬們與學校師長的殷盼。

高醫大表示，大體解剖學是踏入醫學領域的基礎，只有身體力行、親自用雙手摸索人體的構造與系統，課本上的敘述才能躍然紙上。高醫大在每堂課程開始與結束時，同學們會圍繞在解剖台旁，和老師深深一鞠躬，說「謝謝老師」。

大體老師李忠賢的妻子也感性地說，謝謝高醫讓丈夫完成遺願，並與在場同學立下約定，自已會努力維持健康，期望同學們也努力學習，或許未來她就需要大家的救死扶傷，也就不枉費丈夫為她留下的功德。

醫學系二年級翁同學在致感恩謝詞時感念大體老師不求回報的奉獻，也感謝家屬的諒解與成全，讓他們不僅學到寶貴知識，更學到對生命虔誠的態度。

牙醫系二年級盧同學表示，在未來行醫路上始終記得有一群慷慨而勇敢的老師，為自己上了意義非凡的一課。

高醫大表示，今年大體老師來自社會各界，有裁縫師、油漆師傅、螺絲包裝人員、銀行經理、水果攤商、軍人等，其中也有高齡80歲以上的長輩。