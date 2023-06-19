政大與普度大學簽備忘錄 社科人文引導科技外交

國立政治大學與美國普度大學雙方繼雙聯學位合作後，雙方關係更上層樓。日前與美國普度大學柯拉克科技外交研究院（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue）簽署合作備忘錄，連結了美國東岸華府的國家政策發展與西岸矽谷的高科技技術資源，同時宣示著政大首度以人文社科專業領域加入全球供應鏈、科技安全聯盟的重要里程碑。

普度大學是美國享有盛譽的大學，其中柯拉克研究院，更是美國首屈一指的科技與國務研究先驅。此次備忘錄簽署儀式在政大校友、現芝加哥駐處處長姜森及副組長黃奕龍引薦與安排下，由前美國國務院公共事務助理國務卿、科拉克研究院執行長蓋達（Michelle Giuda） ，與商學院教授羅明琇為代表，在駐美代表蕭美琴、普度大學校長蔣濛（Mung Chiang）、前美國國務院次卿暨共同創辦人柯拉克（Keith J. Krach）共同見證下進行。

面對中美關係緊張，台灣在亞太地區具舉足輕重的戰略地位，跨領域的科技外交研究和訓練尤為關鍵，政大在地緣政治、國際關係、供應鏈等領域的研究專業及產官學資源，成為柯拉克研究院在推動「科技需促進自由」核心理念下的合作首選。

政大表示，未來合作項目包含與全球供應鏈韌性相關的教學與研究交流，科技外交領域的專業訓練、政策白皮書及個案發表等方向，政大商學院、社科院與國關中心都將投入合作，整合不同區域的文化與經驗，串聯並傳遞全球乾淨網路（clean network）之策略與民主價值。