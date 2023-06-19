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嘉藥15外籍生划龍舟 校方：架式十足
端午節將至，嘉南藥理大學為15名外籍生安排在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動，不曾體驗過端午節習俗的外籍生能夠品嘗粽子、划龍舟，學生直呼「好有趣」。
來自柬埔寨的外籍生李明安表示，過去都只在電視看過划龍舟，沒親自體驗。不過當自己嘗試後才體會到，要讓船隻順利往目標前進，是需要團隊齊心協力、步調一致才能達成。
校方表示，全校外籍生共有213人，為了能夠讓外籍學生們能夠體驗端午節習俗，這次在二仁溪流域教育中心舉辦相關活動，提供學生們多元化的學習課程，讓離鄉背井來台念書的學子們，能夠加深印象。
國際事務處處長林怡君說，這次有15名外籍生共襄盛舉，大家在划龍舟時非常團結，很快就能夠將船隻控制得當，划起船的架式完全不輸台灣學生。
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