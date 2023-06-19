快訊

霸王餐新招？踩爛超商微波食品 街友：不能賣了，請我吃

「國民法官」代言人黃子佼拍17歲女裸照 司法院：震驚、暫停合作

黃子佼直播酒後情緒不穩急送醫 身體有些許刀割傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉藥15外籍生划龍舟 校方：架式十足

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
嘉南藥理大學國際事務處，讓15名外籍生在二仁溪流域學習中心體驗划龍舟，架式不輸台灣學生。記者李文德／翻攝
嘉南藥理大學國際事務處，讓15名外籍生在二仁溪流域學習中心體驗划龍舟，架式不輸台灣學生。記者李文德／翻攝

端午節將至，嘉南藥理大學為15名外籍生安排在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動，不曾體驗過端午節習俗的外籍生能夠品嘗粽子、划龍舟，學生直呼「好有趣」。

來自柬埔寨的外籍生李明安表示，過去都只在電視看過划龍舟，沒親自體驗。不過當自己嘗試後才體會到，要讓船隻順利往目標前進，是需要團隊齊心協力、步調一致才能達成。

校方表示，全校外籍生共有213人，為了能夠讓外籍學生們能夠體驗端午節習俗，這次在二仁溪流域教育中心舉辦相關活動，提供學生們多元化的學習課程，讓離鄉背井來台念書的學子們，能夠加深印象。

國際事務處處長林怡君說，這次有15名外籍生共襄盛舉，大家在划龍舟時非常團結，很快就能夠將船隻控制得當，划起船的架式完全不輸台灣學生。

嘉南藥理大學國際事務處，讓15名外籍生在二仁溪流域學習中心體驗划龍舟，架式不輸台灣學生。記者李文德／翻攝
嘉南藥理大學國際事務處，讓15名外籍生在二仁溪流域學習中心體驗划龍舟，架式不輸台灣學生。記者李文德／翻攝
嘉南藥理大學國際事務處，讓15名外籍生在二仁溪流域學習中心體驗划龍舟，架式不輸台灣學生。記者李文德／翻攝
嘉南藥理大學國際事務處，讓15名外籍生在二仁溪流域學習中心體驗划龍舟，架式不輸台灣學生。記者李文德／翻攝

外籍生 划龍舟 端午節

延伸閱讀

永信心佳機構帶認知障礙長者包粽迎端午 情境療癒暖心

身分證拿出來！「柏克金燒肉屋」端午送肉肉，對中「這三碼」最多一人爽吃「400g美國牛肋條」

端午節食品稽查 花蓮衛生局查獲逾期調味料開罰6萬元

端午節取午時水 大甲鐵砧山劍井限量500瓶

相關新聞

男苦嘆大學10憾事「繳系費像被騙錢」 釣一票苦主：繳完真的超後悔

不少學子嚮往大學生活多采多姿，但不少過來人回憶起校園生活還是最常為「到底該不該繳系費？」而爭辯。近日一名網友則公開抵制繳系費慣例，更痛斥「系費跟騙錢有87％像」。

擺脫最爛宿舍汙名 嘉大億元宿舍洗刷「返校味」

嘉義大學民雄校區宿舍去年獲社群網站票選評比為全台最爛大學宿舍，今年暑假將投入近1億元進行「民雄校區學生宿舍生活圈室內外改...

嘉藥15外籍生划龍舟 校方：架式十足

端午節將至，嘉南藥理大學為15名外籍生安排在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動，不曾體驗過端午節習俗的外籍...

狂砸1億元！嘉義大學曾被評最爛宿舍大翻新 內部設計曝光

嘉義大學民雄校區宿舍去年被票選為全台最爛大學宿舍，今年暑假將斥資近1億元，改善寢室、廊道、餐廳及公共空間，翻轉如恐怖片「...

彰化86歲、72歲長者取得碩士學位 因一條款加持

86歲湯茂松和72歲呂素真早年無法好好念書，3年前以「吳寶春條款」錄取大葉大學企業管理學系碩士班，經過兩年半全勤上課和繳...

學霸拚分科／5成明星高中生再拚一次 專家：頂大夢想科系不如去年好考

今年大學個人申請日前放榜，缺額逾1萬6000個名額，再創近五年新高，台大、清大、陽明交大、成大等頂大缺額全破百，名額將回流到考試分發，加上去年首屆新課綱分科測驗出現「低分高就」紅利，以致今年不少考生紛紛打算「再戰一役」，包括台北市成功高中、桃園市武陵高中、台中一中、台中女中、台南一中、台南女中、高雄中學等明星高中，報考分科測驗的人數皆達五成，較去年明顯增加，甚至有59、58級分的學霸放棄個申錄取，備考分科測驗。不過，升學專家持保留態度，點出一情況，今年想靠分科測驗拚頂大理想系所恐不像去年簡單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦