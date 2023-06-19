男苦嘆大學10憾事「繳系費像被騙錢」 釣一票苦主：繳完真的超後悔

不少學子嚮往大學生活多采多姿，但不少過來人回憶起校園生活還是最常為「到底該不該繳系費？」而爭辯。近日一名網友則公開抵制繳系費慣例，更痛斥「系費跟騙錢有87％像」。

這名網友透過PTT直呼「『不要繳系費』應該列為大學新生需知吧？」他認為大學生存在十大憾事，其一就是繳系費，他不禁大喊「繳系費跟騙錢有87％像吧！」

原PO對於大學系會要求學生繳交系費的慣例非常不爽，他不禁抱怨交學雜費給學校不過是一學期交一次，憑什麼系費還要一次交4年份？他更質疑「系費多半是被系學會自肥花掉吧？」

不少過來人坦言「不繳可以，但系上活動就別參加了」、「一次要你交4年就是怕你想通了以後不繳」、「以前拒繳系費，從此被整個系邊緣」、「真的超後悔都給系學會自肥」、「想當年我笨笨繳完發現系辦根本沒在幹嘛」、「繳了根本不知道被花去哪」、「班上極少數沒繳+1，後來聽到不少同學在後悔繳了根本不知道在幹嘛」。

不過，也有人表示「看系吧，我們系光是參加迎新宿營就回本了」、「我們系活動很多」，也有人提到系上都會開預算會議跟支出報告，不至於不知道自己的錢花去哪了。