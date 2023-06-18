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圖傳系師遭指涉性騷 台師大：收新事證重啟調查

中央社／ 台北18日電
台師大圖傳系邱姓副教授遭指涉及性騷擾，台師大校方今天表示，去年底受理通報後已立案調查，但檢舉人舉發更多新事證，5月再重啟調查。圖為台師大示意圖。本報資料照片
台師大圖傳系邱姓副教授遭指涉及性騷擾，台師大校方今天表示，去年底受理通報後已立案調查，但檢舉人舉發更多新事證，5月再重啟調查。圖為台師大示意圖。本報資料照片

台師大圖傳系副教授邱于平遭指涉及性騷擾，台師大校方今天表示，去年底受理通報後已立案調查，但檢舉人舉發更多新事證，5月再重啟調查。

自由時報今天即時報導，台灣師範大學圖文傳播系遭指控涉及性騷擾，對女學生揉捏脖子、肩膀、下腹部、臀部，此案去年已提報台師大性平會；但部分學生對學校處理狀況不滿，因此發起連署，希望學校重視此事、嚴格調查。

台灣師範大學校方今天發表聲明指出，學校性別平等教育委員會去年底受理學生通報後，已正式立案調查，但案件處理過程中，陸續接獲其他學生申請調查，因此延長調查時程。

台師大提到，性平會今年4月完成調查報告及處理建議，並將處置結果通知檢舉人，但檢舉人不服對行為人的處置結果，舉發更多新事證及提出申復；學校於今年5月重啟調查，目前仍在調查階段，基於性平法相關規定，無法對外說明細節，預計6月底再召開性平會。

對於這起事件，台師大校方表示，學校一定會秉持勿枉勿縱精神，在保護學生的前提下，嚴謹妥適查明清楚，還給被害人一個公道，以確保學生有安心學習的校園環境。

台師大 性騷擾

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