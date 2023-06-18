私大設當人規範 遭疑干涉教學自主

世新大學今年針對學士班，首度設下「課程學期成績分布」規範，若該門課程不及格人數超過百分之廿，或未達百分之五，教師要寫說明書載明理由，引發學界議論，憂心侵害教師教學及專業自主。私校工會則認為，當人比率早有潛規則，私校僅是想留住財源，但長遠來看恐讓學生素質降低，對學校利益是「短多長空」。

世新大學今年六月初，向全校專任教師發布通知信，並附上一份空白的「課程學期成績分布說明書」，內容載明當人比例，並經開課單位主管、單位院長、教務處層層簽核。若以一班六十人修課為例，該門課若沒當三人，或當超過十二人就有可能被關切，引發校內教授議論。

不具名世新大學專任教師表示，每位專任教師的評量標準、出題難易、及格門檻皆不同，當學校設下門檻時，就是在干涉教師教學專業自主性。也有教師質疑，難道全班學生都很認真，還要抓百分之五來當嗎。但也有教師指出，有些課程學生出席狀況非常差，上課積極度也有待加強，身邊老師都說「大不了就寫說明書」。

世新大學副校長兼教務長賴正能澄清，尊重教師專業自主，僅想藉該機制優化課程，填寫說明書不會影響教學考評。

全國私校工會秘書長尤榮輝表示，當人太多要寫報告說明，在私立大專已行之有年，且相當普遍，目的是減少學生休轉退學人數，卻有侵害教師專業自主權的疑慮，強迫教師放寬學習要求，也讓學生素質每況愈下。但長遠來看，畢業學生素質降低，社會對學校評價不高的結果反而不利學校生存。對學校利益是「短多長空」。

教育部表示，大學課程成績評量屬於大學學術自主事項，但課程開設應公告授課大綱，並依授課大綱規定計分方式進行成績評量，學校或學生應尊重教師據此作出的專業評量判斷。