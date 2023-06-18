不強設及格標準 頂大各有因應方法

世新大學白紙黑字訂出「課程學期成績分布」新規範，用以優化課程品質。據了解，台大、政大、陽明交大、清大等國立大學，中原、元智、東吳、文化等老牌私校，儘管未設定當人比例，但各校自有機制，以因應教學成績評定的爭議。

台大註冊組長李宏森表示，台大沒有必當率規定，如果有也是老師個人的規則，校方尊重教師們專業判斷。

但他也說，校方會在老師送交成績單後，計算平均數標準差、學生成績曲線圖，呈現學生的分數分布，提供老師參考，避免老師給分過度集中在高分端。

清大教務長巫勇賢則說，清大首創「Ｔ分數–標準化成績」，就算老師成績太甜或太硬，都會透過這種標準分數的轉換，在成績單上呈現更客觀的評比。

他舉例，即使原始分數只有六十分，但可能全班平均只有卅分，轉換成Ｔ分數後會非常高，目前全校有一半以上的科系，是以Ｔ分數作為書卷獎評選基準。

東吳大學也稱，尊重校內教師專業自主，當學生對分數有疑慮時，可在學校寄出成績單的十個工作天內複查成績，另也有申訴管道。

元智大學教務長謝建興則說，時代在改變，早期大學喜歡個人測驗、寫申論題，當今社會則強調團隊合作，若老師當很兇，就會建議可改採多元評量，除了紙筆測驗，另納入個人報告、分組報告，讓不同潛能的學生都能適性發展。