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清大追思徐遐生 緬懷教育典範

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
徐遐生妻子濮建平特地從美國返台參加追思會，望著背板上丈夫開心溫暖的笑容。圖／清大提供
徐遐生妻子濮建平特地從美國返台參加追思會，望著背板上丈夫開心溫暖的笑容。圖／清大提供

國立清華大學前校長、知名天文學家徐遐生4月22日在美辭世，享壽80歲。清大昨天舉辦「點亮黑夜繁星」追思會，表彰其對清華及台灣高等教育的重大貢獻，校長高為元肯定徐前校長「不僅定義了宇宙，也定義了清華教育的開放精神。」現場也安排音樂系學生演奏徐喜愛的電影組曲緬懷。

清大指出，徐遐生2002年至2006年出任清大校長，與父親徐賢修同為中研院院士也都曾任清大校長，「父子雙傑」傳為佳話。

清大除了在校內總圖書館舉辦徐遐生校長紀念展，昨天舉辦追思會，4名前校長劉兆玄、陳文村、陳力俊、賀陳弘到場緬懷，徐的妻子濮建平也特地從美國返台參與，追憶丈夫生前的樂觀與溫暖。

高為元致詞說，徐遐生是天文學家、教育家，也是致力點亮潛力新星的關懷者，他曾說「不能只用一張考卷來選學生」，因此清華開創了繁星計畫與跨領域學習，也啟發了全國招生制度。

清大前副校長陳文華、前校長賀陳弘與陳文村都肯定徐遐生致力於留才、攬才，接連創立講座教授與校教師遴聘制度，並支持設立核心通識課程等，向中央爭取到10億元頂大補助。

徐遐生任清華校長時的主秘葉銘泉回憶，徐前校長臉上永遠掛著溫暖笑容，待人親切隨和，常跟學生們在小吃部邊吃邊聊；曾任徐秘書多年的陳彩珠也說，徐前校長個性不願麻煩他人，常自己去小吃部買麵，一路散步回辦公室，凡事親力親為。

清大 小吃 繁星

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