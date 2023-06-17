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與父同為清大校長！天文學巨擘徐遐生辭世 清大今辦追思會緬懷

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
清大前校長徐遐生親切隨和，樂與學生互動。圖／清大提供
清大前校長徐遐生親切隨和，樂與學生互動。圖／清大提供

國立清華大學前校長、知名天文學家徐遐生4月22日在美辭世，享壽80歲。清大今天舉辦「點亮黑夜繁星」追思會，表彰徐前校長對清華及台灣高等教育的重大貢獻，也安排音樂系學生演奏徐喜愛的電影組曲，以悠揚樂音緬懷備受師生敬愛的老校長。

清大指出，徐遐生1943年6月2日生於浙江溫州，1963年畢業於美國麻省理工學院物理系，1968年取得美國哈佛大學天文學博士，學術成就卓越。徐1990年獲選第18屆中研院院士，與父親徐賢修同為中研院院士也都曾任清大校長，「父子雙傑」傳為佳話。

徐遐生於2006年卸任清華大學校長後，仍持續在清華講學，並投入新能源研究。直到2019年疫情爆發前，徐遐生仍每年都回台出席清大校務諮詢委員會，提出多項建言。

清大今天在校內舉行追思會由徐遐生任清華校長時的主秘葉銘泉主持，4名清華前校長劉兆玄、陳文村、陳力俊、賀陳弘都到場緬懷。中研院代表譚遠培、徐遐生任校長時的副校長陳文華及陳信雄、科管院院長史欽泰、校友總會理事長許明德等人也參加。

校長高為元致詞說，他說以「點亮黑夜繁星」作為紀念主題，是因為徐前校長是天文學家、教育家、永續發展的倡議者、溫文儒雅的君子，也是致力點亮潛力新星的關懷者，「他不僅定義了宇宙，也定義了清華教育的開放精神。」

高為元表示，徐前校長告訴大家「不能只用一張考卷來選學生」，因此清華開創了繁星計畫與跨領域學習，為清華找到更多具有潛力的學生，也啟發了全國招生制度。

徐遐生的妻子濮建平也特地從美國返台參與，其逾80歲哥哥徐復生也錄製影片，追憶兄弟情誼。濮建平說，丈夫徐遐生是一個理想主義和樂觀主義者，在生命的最後十多年關注全球氣候變遷議題並視為志業，投入研究熔鹽技術，感謝清華繼續這項研究。

徐遐生2002年至2006年出任清華大學校長，提出許多創新的治校理念。清華前副校長陳文華、前校長賀陳弘與陳文村都肯定徐遐生致力於留才、攬才，接連創立講座教授與校教師遴聘制度，並支持設立核心通識課程等，向中央爭取到10億元頂大補助。

葉銘泉也回憶，徐前校長臉上永遠掛著溫暖的笑容，待人親切隨和，幽默感十足，常跟學生們在小吃部一起邊吃邊聊；曾任徐遐生校長秘書多年的陳彩珠也說，徐前校長大小事都親力親為，個性不願麻煩他人，常自己去小吃部買麵，一路散步回辦公室。

清大指出，清華大學總圖書館正在一樓知識集舉辦《點亮黑夜繁星──徐遐生校長紀念展》，展出徐前校長的生平、校長任內大事記、《父子雙傑》書摘及珍貴的英文手稿，紀念展將展出至7月19日。

國立清華大學前校長、知名天文學家徐遐生4月22日在美辭世，享壽80歲，清大今天舉辦「點亮黑夜繁星」追思會。圖／清大提供
國立清華大學前校長、知名天文學家徐遐生4月22日在美辭世，享壽80歲，清大今天舉辦「點亮黑夜繁星」追思會。圖／清大提供
徐遐生前校長夫人濮建平特地從美國返台參加追思會。圖／清大提供
徐遐生前校長夫人濮建平特地從美國返台參加追思會。圖／清大提供
清華大學工工87級校友張瑞棋（中）今天在追思會後致贈10公分口徑的折射式望遠鏡給清華天文社。圖／清大提供
清華大學工工87級校友張瑞棋（中）今天在追思會後致贈10公分口徑的折射式望遠鏡給清華天文社。圖／清大提供
徐遐生（左）與父親徐賢修（右）都曾出任清華大學校長，父子雙傑傳為佳話。圖／清大提供
徐遐生（左）與父親徐賢修（右）都曾出任清華大學校長，父子雙傑傳為佳話。圖／清大提供
清華大學師生及故友參加前校長徐遐生追思會，左起為代表徐家世交莫若礪致詞的王祥騮、科管院院長史欽泰、清華校友總會前理事長許明德、中研院代表譚遠培、前校長陳力俊、夫人濮建平、校長高為元、前校長劉兆玄、前校長陳文村、前校長賀陳弘、前副校長陳文華。圖／清大提供
清華大學師生及故友參加前校長徐遐生追思會，左起為代表徐家世交莫若礪致詞的王祥騮、科管院院長史欽泰、清華校友總會前理事長許明德、中研院代表譚遠培、前校長陳力俊、夫人濮建平、校長高為元、前校長劉兆玄、前校長陳文村、前校長賀陳弘、前副校長陳文華。圖／清大提供
清華音樂系學生在追思會上獻唱電影配樂組曲。圖／清大提供
清華音樂系學生在追思會上獻唱電影配樂組曲。圖／清大提供

清大 繁星 清華大學

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