網友發現圖書館有「1科系」狂讀書 直言：絕對不要讀這系

圖書館是學生族讀書的最佳場所，日前有位女網友幽默表示，她多年來都去家裡附近的圖書館讀書，發現圖書館的常客是「法律系學生」，讓她直呼「我認為絕對不要讀法律系，為什麼法律系總是在圖書館讀書呢？感覺課業壓力真的很重！」

一名網友在Dcard發文表示，她多年來都會去家裡附近的圖書館讀書，近期有一個體悟「絕對不要讀法律系」，原因是她常常看到法律系學生在圖書館讀書，疑惑「到底為什麼總是看到法律系在讀書呢？感覺課業超重的，真是辛苦了！」

對此，應用數學系網友則回應「我們系都不去圖書館讀書的，因為在圖書館跟宿舍讀書都一樣，什麼都看不懂，還不如放棄」，化工系的學生則回應「理工科不去圖書館是因為都窩在實驗室，寒暑假是什麼東西我已經不知道了」。還有網友觀察家裡附近的咖啡廳，認為「絕對不要讀醫學相關的科系，我家附近咖啡廳2樓坐滿了醫學生，大家常常看起來很沉重、壓力很大的樣子，一邊讀書一邊嘆氣，當時我就覺得這應該是很難的科系了」，還有會計系幽默回應「留言都沒有看到會計系在圖書館讀書，是因為大家還在加班嗎？」

法律系網友則親自回應「我讀法律系，都不知道自己上輩子做了什麼傷天害理的事」、「死都不要來唸法律，拜託」、「大家快來唸法律，不能只有我在痛苦」、「圖書館外面總是一堆法律系，真的大家別來讀法律系，快逃」。