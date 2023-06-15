台首大7月退場 台南爭取接管

台南麻豆區的台灣首府大學7月退場，有議員昨天質詢表示校舍空間可打造全民運動館、大型長照中心，能省下幾10億經費，建議市府接管；市長黃偉哲說，中央有機關單位想進駐，市府會表達接管的意願。教育部表示，會將巿府意願一併納入退場後校舍使用的評估。

南市財稅局指出，台灣首府大學為教育部列管專案輔導學校，目前由教育部接管中，學校將於7月31日結束，後續由學校法人啟動清算程序，預定於2024年12月31日完成清算解散。

吳通龍質詢說，自己曾在台首大修學分，對這所學校要退場很可惜，校園有太多資源可以善用，若可更改為全民運動館、長照中心，能省下幾10億的經費， 「市府一定要去接管」；吳也詢問在台首大設麻豆區全民運動館的可行性？體育局長陳良乾說， 上周有去勘查，程序上如果可以由市府接管，就會很快著手規畫。

「我理念和議員一樣！」黃偉哲說，台南先前退場的學校例如東山區永安高中或真理大學麻豆校區，退場幾年後校園被破壞嚴重、很多東西都被偷了，因台首大有欠教育部錢，中央要先接管清算後再調查想進駐單位，據他了解文化部及警政署也有單位想進駐，但市府會去表達接管意願。

台首大代理校長林博文說，退場時間確定後，包含教育部、文化部、警政署等都曾前來了解狀況，5月底時南市府副秘書長王揚智也曾率局處人員現勘，但沒有確切的消息，退場後校舍回贈中央，未來進駐與否及用途，將是中央政府權責。

台首大地處台南市中樞位置，據了解，地方民眾有人認為設長照養護機構是不錯選擇，也有人覺得能設羽球館等運動場館，或改建社會住宅，甚至建議將新營的民治市政中心南遷，雙市政中心才不會距離太遠。