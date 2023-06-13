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今年端午很冷清 彰化僅一所大學為境外生辦活動
再過8天就是端午節，彰化縣5所大學僅大葉大學為境外生舉辦相關活動，邀請「阿嬤們」教包粽子及境外生和本地生組隊比賽平地划龍舟，體驗「陸上行舟」的樂趣。
大葉大學校友總會和大葉樂齡大學、長青大學的阿嬤帶來現成粽子，跟境外生分享後教包粽子，先辨識粽葉的正面和背面，正面向上折成漏斗狀，先填糯米，塞入餡料再填一層糯米，折成立體形狀和綁線打結。無論肉粽或為穆斯林信徒準備的素粽，學生第一次包粽子各種形狀都有，沒包好的當場「露餡」，笑聲不斷。
華語教學中心學員、越南學生胡氏金書今天說，越南在過年吃粽子，使用材料跟綁的方式跟台灣不同，台灣粽子形狀像三角錐，只在中間打結，越南粽子是略扁方形或圓柱形，用繩子繞很多圈綁住固定，她包台灣粽能更認識台灣傳統文化。
英語系碩士班的法國交換學生懿珍妮表示，糯米口感偏黏讓肉粽吃起來有點甜甜的感覺，她很喜歡這樣的台灣特色美食，一要吃自己包的粽子。
陸上行舟趣味競賽開放全校師生參加，5人一組，16隊在管理學院前廣場熱鬧競技，先每兩組PK晉級，晉級前五名以計時成績決定名次。選手坐在氣墊龍舟上賣力跑，現場加油聲此起彼落，前五名隊伍依序獲1500元、1000元、800元、500元、300元獎金。
副校長葉釋仁頒發獎金後表示，端午節是台灣傳統文化節日，台灣學生耳熟能詳，境外生未必知道，大葉舉辦相關活動讓境外生認識台灣的節慶與民俗文化。
企業管理學系碩士班的史瓦帝尼學生馬力辰說，在台灣阿嬤有耐心教導下，他慢慢掌握技巧包好粽子，既好玩又開心，「陸上行舟」趣味競賽考驗體力和團隊默契，他和朋友組隊得到第一名，真的很高興。
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