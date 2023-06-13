陽明交大與日本東北大學擴大合作成立校級聯合研究中心

陽明交大校長林奇宏於6月4至6日率領學校12名代表前往日本東北大學進行訪問，除持續深化過去在新冠疫情前原本就緊密合作的院級研究中心，更提升合作層級簽定校級合作備忘錄，雙方共同成立聯合研究中心 (Joint Research Centre)，擴大合作範圍。

陽明交大指出，此行代表團由林奇宏領軍，成員包括副校長唐震寰、副校長周倩、國際長徐文祥、院長連正章、教授寒川誠二、教授黃經堯等人。

周倩表示，此行交流特別融合了人文社會方面的研究面向，主要是因為現今科技的快速發展，造成全球的高度競爭，也造就了各式經濟機會。身為高等教育龍頭，學校肩負起科技發展往正確的方向前進的責任，帶來合乎倫理的良性競爭，並創造公平、多元、包容的機會。

陽明交大與東北大學共同認為，在高度且快速發展的生態圈中，加入人文、社會、經濟、法律、教育、倫理等的視角，不但可擴大科技研發的深度與應用性，也可確保人類社會的永續發展。

陽明交大指出，陽明交大與日本東北大學的交流啟始於2005年的18年前。當時東北大學與交通大學簽署了學術交流與交換學生協議書，並於2010年起在奈米元件與半導體領域持續舉辦雙邊研討會與研究。

2017年兩校決定互設聯合辦公室，當時東北大學校長Prof. Susumu Satomi為表重視，率領高階主管共10位來訪學校，參與聯合辦公室揭牌典禮，同時舉辦雙邊研討會；同年11月當時交通大學校長張懋中率團回訪，除參加該校為學校設立的聯合辦公室揭牌典禮，也共同舉行雙邊研討會及參觀其他領域實驗室及研究機構。陽明大學牙醫系則在2018年簽定院級合作備忘錄，雙方互設辦公室人才交流。

陽明交大說，由於陽明交大與日本東北大學有深厚淵源及成果豐碩，2018年本校於光復校區工程五館設立了共同研究中心。這次林奇宏再次於疫情過後率領團隊將合作提升至校級研究中心，立下兩校研究合作的里程碑。