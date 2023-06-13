永續管理職缺夯 台科大生棄半導體改行碳盤查管理師

畢業季來臨，近年不少大企業紛紛成立永續發展部門、撰寫永續報告書，職場氛圍影響大專校院。國立台灣科技大學工業管理系開設「企業永續管理」相關課程，學生可實際參與輔導企業接受查驗，並投入永續管理師、碳盤查師等工作。

台科大工業管理系企業永續課程內容包括國際永續發展和國家永續發展政策，以及企業應對永續發展的相應措施，不論是相關標準、法規以及管理和工程層面都需要考慮永續管理的目標。

台科大工管系系主任郭財吉表示，工管系的訓練與特色是數據分析，需了解、分析數據，並從數據的答案進行下一步改善。以前工管系主要應用在工廠管理，優化人力、財力、物力減少成本，有效管理資源並找到最佳值。當引進永續管理概念後，現在不僅要考慮工廠，也需要考量地球的限制，解決地球最佳化的問題。

郭財吉表示，好的永續人才除了需具備學科知識，如工程科學、環境管理和社會科學等，學生還要能打好本質學能基礎，懂得面對系統性的改變，了解碳減量、投資和效能的數據分析方法，並從數據中找到改善方向。且永續還需具備對社會的抱負和熱情，能與不停領域者進行溝通。

工管所學生洪嘉辰表示，先前學習的領域是國際企業，近一年才接觸永續管理，也因為課程有機會去工廠進行碳盤查。該工作起新高，甚至放棄原本的半導體製造業，將就業目標轉為「碳盤查管理師」，且相較於半導體產業的辛苦，永續工作能做有興趣且能看到改變的事。

工管所學生孫敬堯也說，實際輔導企業查驗證時，不僅需對相關法規了解，也要能充分解釋所有數據，企業、輔導單位、查驗證單位有時候使用的語言不同或視角不同，詮釋的方式也不同，因此溝通非常重要。但永續管理變化快，能看到最新趨勢，也需要解決許多不同的永續問題。