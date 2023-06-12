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憂台灣蜜蜂產業恐後繼無人 中正大學生開發科技神助攻
台灣養蜂產業勞心勞力，需隨時監測蜜蜂健康狀況，隨著養蜂人口高齡化，面臨後繼無人窘境，中正大學創新創業基地團隊Fantast研發BeeCare智慧養蜂系統，將科技數據導入傳統養蜂產業，由系統監測蜜蜂及周圍環境，有效提升養蜂產業管理效率。
「蜜蜂十分脆弱，隨環境劇烈變化，容易好發疾病，需隨時檢查蜜蜂狀況。」Fantast團隊負責人楊如儀說，蜂農要24小時監測蜜蜂健康狀態，不只影響蜂群生活作息，高時高工作量的環境，也讓青年不願意投入產業，台灣養殖蜜蜂產業偏向高齡化，找不到接班人。
楊如儀說，「希望透過科技，解決養蜂痛點。」她找來資工系、企管系、機械系校友組成Fantast團隊，由資工系教授熊博安、資管系助理教授許經國、高階主管管理碩士在職專班助理教授方慧臻擔任顧問，更跨校與虎尾科技大學資工系團隊一同開發BeeCare養蜂系統。
楊如儀介紹，系統包含Bee Sensor智能蜂箱、Bee Seen App蜂箱追蹤應用程式，將新科技融入傳統農業，可設置溫濕度、重量感測器，用AI影像辨識技術，搭配APP遠端控制網路，掌握蜜蜂健康度變化、蜂箱重量等，提升產業管理效能，也節省不少人力成本。
除了智能蜂箱，BeeCare系統還包括「蜂箱追蹤APP」，當蜂箱周邊環境發生異常變化，APP會發出警示通知蜂農，蜂農也能自行登錄養蜂紀錄，透過APP彙整分析數據，一改以往蜂農被動角色，可主動察覺蜜蜂狀況、蜂蜜產量，化被動成為主動。
值得一提的是，Fantas團隊還深入阿里山特富野部落專門養蜂的拉拉克斯莊園，實地勘查發現當地易受虎頭蜂殘害，為了協助解決虎頭蜂問題，Fantast團隊與拉拉克斯莊園合作，預計6月底在蜂園內置放智能蜂箱，盼創造友善養蜂產業。
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