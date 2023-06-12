各國大學漲學費因應通膨 專家點台灣高教「凍漲」危機

各國大學正面臨通貨膨脹、高教投入成本增加等壓力，包括美國、澳洲、英國，甚至是對岸中國等地的大學，在9月新學期開學後，將辦學成本反應在學費。又以中國大陸公立大學學費漲幅54％最高，反觀台灣大學學費多年未微調，今年漲幅最多僅0.53%，最終僅有4所大學提出申請。

大學問網站執行長魏佳卉說，高等教育投資是國力投資，對世界各國而言是十足的軍備競賽，但我國高教預算增加幅度有限，必須在法規上鬆綁，擴大大學收入來源，學費調漲是立即可行的辦法。

大學問網站彙整全球世界排名百大的頂尖大學官方數據指出，2023年美國哈佛大學學費調漲3.06%、澳洲墨爾本大學、英國牛津大學等名校商學院，學費調漲分別為7.11％及13.41％，上海復旦大學在這波中國學費調漲潮裡，調整幅度不算大，但今年學費調漲25.23％，約增加人民幣1640元，相當於新台幣7085元。反觀國立台灣大學，並未向教育部提出學費調漲的申請。

魏佳卉也說，2023年中國大陸不僅開放各省市自行調漲大學學費，同時政府投入在公立大學的預算也創歷史新高。2023年上海復旦大學不含學費收入，光是來自國家的教育經費為178.69億人民幣，相當為新台幣771.9億元，全校每名學生享有政府38.4萬元人民幣，相當於新台幣166萬元的投入。

反觀2023年國立台灣大學總預算為新台幣192億元，其中包括政府資金投入、學費收入及各種業外收入等總收入；2023年復旦大學光是政府投入經費，已經超過台大總收入4倍，然而，復旦大學來自中國國家經費補助僅為第六名，第一名北京清華大學總經費為人民幣410.93億元，相當於新台幣1775億元，為台大總預算的9.2倍。

魏佳卉表示，根據2023年英國泰唔士報THE世界大學排名，北京清華大學16名、上海復旦大學51名、國立台灣大學排名187名。由此可見，世界大學排名與高教經費投入息息相關。

魏佳卉說，高等教育有六大經費來源包括學雜費、推廣及產學合作、受贈收入（捐款）、投資附屬機構收入、利息收入及國家補助。高等教育投資是國力投資，對世界各國而言是十足的軍備競賽，