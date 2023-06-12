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國手搖籃 北市大僅核定2專任教練

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市立大學今年在全大運奪得71面金牌，排名第二，成績亮眼。本報資料照片
台北市立大學今年在全大運奪得71面金牌，排名第二，成績亮眼。本報資料照片

台北市立大學今年在全大運奪得71面金牌，排名第二，近年更培育許多金牌國手，包括李洋、王齊麟、陳詩欣等人，不過卻遭質疑從民國102年起，北市府僅核定設2名專任運動教練，議員要求應增設專任教練名額，不僅留住體育人才在北市、也能協助培育更多運動國手。教育局長湯志民表示，目前北市大除核定設2位專任教練，體育署也有補助3名，人數應有5位，但仍會盤點需求，積極爭取增設。

台北市立大學是由北市府管轄的大專院校，議員吳世正質疑，北市大過去培育的運動國手包括林義傑、陳詩欣、王建民、謝淑薇、李洋、王齊麟等人，是台灣重要國手培育搖籃，但卻專任教練嚴重不足，目前僅核定有2位，擔任教職的教授必須兼任教練工作。

吳世正質疑，目前台北市競技分齡訓練系統僅有國小至高中階段，缺少大專層級的訓練系統，北市大若無法提供更專精的運動訓練，台北市的高中畢業選手最後只能選擇到外縣市就讀，完全不利台北市體育發展。

議員調閱資料發現，北市大現有競技種類有34項目、選手數1060人，目前核定設置的專任教練2名，分別配置於游泳及排球。吳世正質疑，現在在台北市國小、國中、高中運動項目表現傑出的學生，到了要選擇大學時，發現北市大僅有2位專任教練，恐根本留不住體育人才在台北市。

台北市教育局長湯志民允諾，近期會與北市大盤點需要增設多少專任教練，會積極爭取。湯表示，目前北市大除2位專任教練，體育署也有補助3名專任教練，人數應該有5位，對於議員要求有增加員額必要，北市府會積極爭取員額與經費，除透過府內爭取，也會向體育署爭取協助增設。

台北市立大學 體育 運動

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