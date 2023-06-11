快訊

法網／相隔9年再奪冠謝淑薇喊特別 兩岸組合平分近2000萬獎金

共軍干擾空中喊話蔡總統一度笑出來 空軍司令部回應了

學生難留？台大「這系」轉出率近40% 恰與成大出逃榜首同領域

聯合新聞網／ 綜合報導
台大校園示意圖。圖／本報資料照片
台大校園示意圖。圖／本報資料照片

不少學生在大一時期仍忙於摸索自身興趣，在學期尾聲決定「轉系」確立未來發展方向。臉書粉絲專頁「圖地」去（2022）年整理了台大110學年度，共計61科系的轉系人數數據，「農業經濟學系」以轉出率近50%的驚人數字，成學生爭相轉出的科系冠軍。

「圖地」今年再度蒐集台大111學年度二年級申請轉出入資料，將各科系結果以圖表呈現。不同於110學年度，今年以「電機系」一奪全校爭相轉入的冠軍科系，總計有67人申請轉入；緊追在後的則是去年申請轉入榜首「經濟系」，共62人申請轉入。

至於轉出比例最高的科系，今年以「政治系」的公共行政組總計46.3%，以近50%的數字，成為所有科系中的轉出之最。另外，像是地質系、社工系、農業經濟系、園藝系等，皆有近40%的高申請率，是學生們紛紛出逃的熱門科系。

值得注意的是，圖地也曾針對成功大學的轉系結果進行分析，其中「地科系」申請轉出比例逼近50%，是該校今年度的轉系榜首。相比之下，台大轉出比率排名第二的「地質系」，兩者領域性質相近，據ColleGo!科系介紹，「地質科學系」屬於地球科學相關系所，研究重點包含傳統地質學、環境地質學等，探索地球奧秘與各種地質環境現象成因。

留言區也有網友驚呼，轉出排行前幾名科系竟然沒看到「哲學系」，似乎顛覆多數人的想像。然而細看資料可以發現，哲學系轉出轉入的人數皆少，僅有1人轉入，卻也只有6人轉出，有網友就指出，身邊認識的哲學系學生，「可都是認真要去鑽研哲學的」。

▌延伸推薦：

全員逃走中？台大「這系」轉系率達50% 系名多2字命運大不同

台大 成功大學 科系

相關新聞

學生難留？台大「這系」轉出率近40% 恰與成大出逃榜首同領域

不少學生在大一時期仍忙於摸索自身興趣，在學期尾聲決定「轉系」確立未來發展方向。臉書粉絲專頁「圖地」去（2022）年整理了台大110學年度，共計61科系的轉系人數數據...

另類鋼鐵人！極重度腦麻生陳銘哲獲博士學位 目標當地板滾球國際好手

亞洲大學今舉辦畢業典禮，患有極重度腦性麻痺的陳銘哲獲得博士學位並榮獲「校長特別獎」，台中市長盧秀燕特別為他錄製一段祝詞，...

陽明交大科法所畢典 顧立雄談斜槓人生「最愛律師」：AI難取代

國立陽明交通大學科法所於今天舉辦畢業典禮，邀請到國安會秘書長顧立雄擔任致詞嘉賓，顧立雄希望以對談方式進行，因此由即將被民...

北市大國手搖籃僅2名專任教練 議員憂留不住體育人才

台北市立大學今年在全大運奪得71面金牌，排名第二，近年更培育許多體育金牌國手，包括李洋、王齊麟、陳詩欣等人，不過卻遭質疑...

傳播學界「不要沉默」性平連署 3訴求：沒有人是局外人

台灣掀起「#MeToo」巨浪。台灣師範大學大眾傳播研究所等傳播學界師生，共同發起「不要沉默」連署，已有近300名傳播系所...

教授爭飯碗／流浪博士相對剝奪感高 聘雙薪教授最多的私大是這3所

近期有國立大學傳出招聘教師時涉及年齡歧視，雖然年輕學者在應徵大學教職時吃香，但也有不少私立大學喜歡聘用從公立學校、政府機關退休者，想沿用其學術成就提高學校國際聲望，有國立大學教授會把在原校任職時拿到的研究計畫「帶槍投靠」到新私校；也有私大找教育部前高官當「門神」，有教授透露曾親眼目睹前高官為了私校業務門神打電話給前部屬「要求給個方便」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦