學生難留？台大「這系」轉出率近40% 恰與成大出逃榜首同領域

不少學生在大一時期仍忙於摸索自身興趣，在學期尾聲決定「轉系」確立未來發展方向。臉書粉絲專頁「圖地」去（2022）年整理了台大110學年度，共計61科系的轉系人數數據，「農業經濟學系」以轉出率近50%的驚人數字，成學生爭相轉出的科系冠軍。

「圖地」今年再度蒐集台大111學年度二年級申請轉出入資料，將各科系結果以圖表呈現。不同於110學年度，今年以「電機系」一奪全校爭相轉入的冠軍科系，總計有67人申請轉入；緊追在後的則是去年申請轉入榜首「經濟系」，共62人申請轉入。

至於轉出比例最高的科系，今年以「政治系」的公共行政組總計46.3%，以近50%的數字，成為所有科系中的轉出之最。另外，像是地質系、社工系、農業經濟系、園藝系等，皆有近40%的高申請率，是學生們紛紛出逃的熱門科系。

值得注意的是，圖地也曾針對成功大學的轉系結果進行分析，其中「地科系」申請轉出比例逼近50%，是該校今年度的轉系榜首。相比之下，台大轉出比率排名第二的「地質系」，兩者領域性質相近，據ColleGo!科系介紹，「地質科學系」屬於地球科學相關系所，研究重點包含傳統地質學、環境地質學等，探索地球奧秘與各種地質環境現象成因。

留言區也有網友驚呼，轉出排行前幾名科系竟然沒看到「哲學系」，似乎顛覆多數人的想像。然而細看資料可以發現，哲學系轉出轉入的人數皆少，僅有1人轉入，卻也只有6人轉出，有網友就指出，身邊認識的哲學系學生，「可都是認真要去鑽研哲學的」。