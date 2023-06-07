爸媽不給在外租屋！女學生通勤淡水來回3小時 過來人給建議

每個人能接受的通勤時間都不同，一名女網友在網路上發文，提到自己目前在淡水讀書，平時住在親戚家，上學通勤來回要花3小時，讓她感到相當疲憊，因此詢問大家「如何說服爸媽讓我在外租屋？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（6）日一名女網友在Dcard上以「如何說服爸媽讓我在外租屋？」為題發文，她透露目前在淡水讀書，平時住在親戚家，但是因為親戚家和學校有些距離，每天通勤來回要花3小時，假設要去上早上8點的課，就要6點半起床，並且在6點50分之前出門。

原PO表示家裡沒有給生活費，只會幫她負擔月票和機車加油錢，所以假日必須去打工養活自己，學費也是用貸款的方式，未來靠自己慢慢償還。原PO坦言這樣的生活已經持續1年了，真的覺得生活非常累，假日打工回到家後都只想好好放鬆。

此外，原PO提到每個星期還有兩天放學後要去社團，導致自己又會更晚回到家，雖然之前有和爸媽稍微提過，認為這樣的通勤生活除了很累，也相當浪費時間，但爸媽只會叫她要習慣，還說爸爸以前也是這樣通勤的。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「打工存錢，花自己的錢租，沒時間打工就放棄社團時間去打工」、「經濟獨立的話就搬，不然的話我不覺得他們有義務幫妳付房租」、「感覺住親戚家是要變相監控妳吧，怕妳出去了就管不到了」、「我自己去看房簽約，簽約完之後我只告知說，我找到房子了，幾月幾號搬走。妳根本就沒必要說服好嗎？做了再說，妳夠大了，不用當自己是小孩，什麼都要家長同意才能做」。