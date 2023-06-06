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500萬元「出國唸研究所vs.房子頭期款」 網激辯：青春只有一次

聯合新聞網／ 綜合報導
就學示意圖。 圖／ingimage
就學示意圖。 圖／ingimage

人生總是不斷地在做抉擇，一名網友透露朋友的爸媽只能給他500萬元，讓他自己決定是要用這筆錢出國唸研究所，還是留在台灣讀，等畢業後當作買房子的頭期款，這名網友在PTT發文詢問大家會怎麼選擇，引起兩派不同看法。

原PO以「出國唸研究所vs.房子頭期款？」為題寫道，朋友學的是電資，最近正煩惱到底要不要出國唸研究所，原因是因為爸媽給的預算只有500萬元左右，看是要利用這筆錢去美國唸碩士班，還是留在台灣等畢業後當作房子頭期款。

原PO覺得如果去美國，不知道唸完後工作會不會跟現在一樣難找，「沒抽到H1B（工作簽證）的話，在OPT（一個身份許可，可留在美國工作）結束後就要回來台灣了，三年的稅後薪資省省用，存下來也抵不了學費+生活費，一來一回差了好幾百萬」。對此原PO想詢問大家會怎麼選擇，朋友應該勇敢追夢，還是留在台灣唸研究所就好？

貼文引來鄉民兩派意見，支持留在台灣的人認為「如果沒有要住美國花這錢效果不大，還不如先進去然後拚外派」、「預算500萬有點少，燒完錢就滾回台灣了，所以先在台灣讀吧」、「中產家庭買房先，除非你爸房好幾棟」、「認真回，如果是我的話，會選擇在台唸碩，累積職場經驗，老了再出國玩」、「在台灣九成是買房比較划算」、「對未來還沒有明確方向，要不要先工作？待眼界廣了些，可能會更有想法些」、「家裡不夠有錢就乖乖待著吧」、「需要思考這個問題的人，我認為讀書對他的幫助不大，建議買房」。

力挺出國的人表示「秒選出國唸碩，能出國增廣見聞的機會比買房更少」、「美國唸，有預算一定要美國唸、美國就業的吧，科技業其他國家還不一定比台灣好，不過如果是美國贏面太大了」、「有在國外混過絕對比待在台灣好」、「如果是好學校，那就去唸啊，簡單算讀回來一年多50萬，30年多1500萬，還不包含你升遷可能比別人快，潛在價值超過2000萬以上」、「出國啊，500萬很容易賺，青春只有一次」、「笑死，學位是一輩子的事，難道他一輩子賺不到500萬？」、「有本錢絕對是出國，不要短視近利」。

PTT 研究所 頭期款

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