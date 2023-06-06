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學士班清零在即 銘傳大學畢業典禮歡送最後一屆陸生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
銘傳大學商設系學生邵禾峪在台讀書期間參與各項設計競賽，並獲得校內外評審高度肯定。圖／銘傳大學提供
銘傳大學商設系學生邵禾峪在台讀書期間參與各項設計競賽，並獲得校內外評審高度肯定。圖／銘傳大學提供

2020年4月9日中國大陸教育部宣布暫停陸生學位生來台就學，隨一屆屆陸生學士班學生畢業，今年六月將迎來學士班陸生清零。銘傳大學將於本月10、11日舉行畢業典禮，即將歡送最後一屆大陸學位生。

今年初陸生短期研修生、交換生恢復辦理，但學位生始終未開放。本報日前報導，根據教育部統計，國內大專校院陸生人數巔峰為105學年4.1萬人，相當於三個境外生中就有一名是陸生，之後政黨輪替兩岸關係變化，陸生數於106學年開始下降，109學年則碰上中國大陸禁令，陸生源頭遭斬，僅開放已在台就學的陸生繼續升學。

銘傳大學今天表示，108級陸生是學校最後一屆的學士班學生，雖然求學期間受疫情影響，但陸生們仍拿出優異表現，積極參與各項競賽活動。

銘傳大學指出，商設系學生邵禾峪在台讀書期間參與各項設計競賽，並獲得校內外評審高度肯定，其參加銘傳大學產品創新中心舉辦的第13屆創新創意設計競賽中，以銘傳乾拌麵的創新包裝設計脫穎而出。巧妙地融合校徽中的老鷹、梅花座、操場和池塘水簾等元素，獲得首獎。

銘傳大學也表示，廣告暨策略行銷學系學生顧熠也以出色學業成績順利完成畢業要求，提前一學期畢業，時常獲得獎學金肯定，亦獲得英國華威大學研究所和香港中文大學的錄取；餐旅管理學系學生丘瀚霖，則參與國際組德國葡萄酒盲飲品評獲得第1名，順利申請上昆士蘭大學餐旅系。

銘傳大學近期也為111學年即將畢業的陸生舉行中餐會，餐會上國際教育交流處處長劉廣華表示，因疫情影響異鄉求學確實辛苦不易，但很開心看到陸生們能堅持完成學業、取得優異的學業成績。也鼓勵學生畢業非終點，應保持四年同窗好友情誼與師長們的教導，為未來的新起點做最佳的準備。

銘傳大學廣告暨策略行銷學系陸生顧熠以出色學業成績順利完成畢業要求，提前一學期畢業。圖／銘傳大學提供
銘傳大學廣告暨策略行銷學系陸生顧熠以出色學業成績順利完成畢業要求，提前一學期畢業。圖／銘傳大學提供

陸生 銘傳大學

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