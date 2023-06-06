學士班清零在即 銘傳大學畢業典禮歡送最後一屆陸生

2020年4月9日中國大陸教育部宣布暫停陸生學位生來台就學，隨一屆屆陸生學士班學生畢業，今年六月將迎來學士班陸生清零。銘傳大學將於本月10、11日舉行畢業典禮，即將歡送最後一屆大陸學位生。

今年初陸生短期研修生、交換生恢復辦理，但學位生始終未開放。本報日前報導，根據教育部統計，國內大專校院陸生人數巔峰為105學年4.1萬人，相當於三個境外生中就有一名是陸生，之後政黨輪替兩岸關係變化，陸生數於106學年開始下降，109學年則碰上中國大陸禁令，陸生源頭遭斬，僅開放已在台就學的陸生繼續升學。

銘傳大學今天表示，108級陸生是學校最後一屆的學士班學生，雖然求學期間受疫情影響，但陸生們仍拿出優異表現，積極參與各項競賽活動。

銘傳大學指出，商設系學生邵禾峪在台讀書期間參與各項設計競賽，並獲得校內外評審高度肯定，其參加銘傳大學產品創新中心舉辦的第13屆創新創意設計競賽中，以銘傳乾拌麵的創新包裝設計脫穎而出。巧妙地融合校徽中的老鷹、梅花座、操場和池塘水簾等元素，獲得首獎。

銘傳大學也表示，廣告暨策略行銷學系學生顧熠也以出色學業成績順利完成畢業要求，提前一學期畢業，時常獲得獎學金肯定，亦獲得英國華威大學研究所和香港中文大學的錄取；餐旅管理學系學生丘瀚霖，則參與國際組德國葡萄酒盲飲品評獲得第1名，順利申請上昆士蘭大學餐旅系。