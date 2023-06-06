11國立大學簽協議 學生可跨校雙主修、交換生「為學歷加值」

中南部11所國立大學組成的「台灣國立大學系統」，擁有10萬名學生、1萬門課程、4千位教師，是全台規模最大的高教平台。112學年度起，實施「跨校雙主修、輔系」及「跨校交換生」合作計畫，11校學生可赴聯盟學校擔任交換生，或申請跨校雙主修、輔系，修畢後可於學位證書上註記加修學校的雙主修或輔系，為學歷加值。

台灣國立大學系統成員學校，包含中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學及高雄大學，共11所大學。

台灣國立大學系統11校學生，過去可跨校選修互相承認學分，今天聯盟成員在中興大學簽署協議書，112學年度起，11校學生將可以跨校輔系及雙主修、交換生合作，修畢後可於學位證書上註記，一次拿多個學位。

台灣國立大學系統主席薛富盛表示，「台灣國立大學系統」學術資源橫跨多重領域，包含人文、教育、法政、理工、電機、資通訊、光電、設計、運動科學、管理、獸醫及生農等各大領域，透過全台最大規模的跨校雙主修、輔系、交換生合作，學生可自主完成學習履歷，除為學歷加分外，也提升自我的跨域專業能力，增進就業競爭力。

中興大學教務長梁振儒感謝各校教務長的支持，透過教學工作圈多次討論，並配合修法，才能讓11校教學資源共享最大化。受惠者除大學生外，也歡迎碩、博士生申請國內交換生，鼓勵學生到國內不同大學深度交流，認識各校文化特色，更可跨縣市體驗當地人文民情，精實自我專業知能，並增加競爭優勢。

台中教育大學校長郭伯臣說，藉由校際資源共享，豐富學生的學習經驗，讓學生接觸到不同學校師資、教學風格及學習氛圍，相信對學生未來學術發展及生涯規劃有很大助益。