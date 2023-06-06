快訊

午後雷陣雨來了！ 北北基等15縣市大雨特報

1圖看蘋果最新3款Mac「舊換新」名單！這款免費換15吋Macbook Air還多賺8400元

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

11國立大學簽協議 學生可跨校雙主修、交換生「為學歷加值」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣國立大學系統11校今天在中興大學簽署跨校雙主修、輔系、交換生，校際共享資源。圖／中興大學提供
台灣國立大學系統11校今天在中興大學簽署跨校雙主修、輔系、交換生，校際共享資源。圖／中興大學提供

中南部11所國立大學組成的「台灣國立大學系統」，擁有10萬名學生、1萬門課程、4千位教師，是全台規模最大的高教平台。112學年度起，實施「跨校雙主修、輔系」及「跨校交換生」合作計畫，11校學生可赴聯盟學校擔任交換生，或申請跨校雙主修、輔系，修畢後可於學位證書上註記加修學校的雙主修或輔系，為學歷加值。

台灣國立大學系統成員學校，包含中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學及高雄大學，共11所大學。

台灣國立大學系統11校學生，過去可跨校選修互相承認學分，今天聯盟成員在中興大學簽署協議書，112學年度起，11校學生將可以跨校輔系及雙主修、交換生合作，修畢後可於學位證書上註記，一次拿多個學位。

台灣國立大學系統主席薛富盛表示，「台灣國立大學系統」學術資源橫跨多重領域，包含人文、教育、法政、理工、電機、資通訊、光電、設計、運動科學、管理、獸醫及生農等各大領域，透過全台最大規模的跨校雙主修、輔系、交換生合作，學生可自主完成學習履歷，除為學歷加分外，也提升自我的跨域專業能力，增進就業競爭力

中興大學教務長梁振儒感謝各校教務長的支持，透過教學工作圈多次討論，並配合修法，才能讓11校教學資源共享最大化。受惠者除大學生外，也歡迎碩、博士生申請國內交換生，鼓勵學生到國內不同大學深度交流，認識各校文化特色，更可跨縣市體驗當地人文民情，精實自我專業知能，並增加競爭優勢。

台中教育大學校長郭伯臣說，藉由校際資源共享，豐富學生的學習經驗，讓學生接觸到不同學校師資、教學風格及學習氛圍，相信對學生未來學術發展及生涯規劃有很大助益。

勤益科大校長陳文淵說，產業最夯人才都需具備跨域多元能力，透過大學系統平台平行連結高教及技職，且各取其強，讓學生理論與實作都有更多選擇，滿足學生多面向學習的目標。

台灣國立大學系統11校今天簽署跨校雙主修、輔系、交換生，11校學生可赴聯盟學校擔任交換生，或申請跨校雙主修、輔系，為學歷加值。圖／中興大學提供
台灣國立大學系統11校今天簽署跨校雙主修、輔系、交換生，11校學生可赴聯盟學校擔任交換生，或申請跨校雙主修、輔系，為學歷加值。圖／中興大學提供

高教 競爭力 生涯規劃

延伸閱讀

澳洲交換生誤食老鼠藥中毒！回國治療後IG發文曝近況

澳洲交換生老鼠藥中毒 父親稱返國治療救他一命

澳洲交換生返國治療 父母離台前拍片：感謝台灣醫療團隊

澳籍交換生中毒…女密友坦承買老鼠藥 疑不願讓他離台

相關新聞

中山大學開發省力自動種植機 農友不必再彎腰種水蓮

農業勞動力近年短缺且老化，中山大學機械與機電工程學系研究團隊發現此一隱憂，導入高科技打造一款水蓮電動種植機與農用電動噴灑...

東吳EMBA首發數位畢業證書NFT 結合學習紀錄

東吳大學EMBA今年6月首度發行「數位畢業證書NFT」，3D化的證書不但可永久保留，數位展間還有共同的學習紀錄，未來還能...

桃青年局擴增校園創業聯盟 新增6校生力軍

桃園市政府青年局推動創新創業發展，今年4月與桃園7所大學共同組建校園創業聯盟，透整合官學力量來推動桃園創新創業發展，各校...

高苑科大獲資金續命 3私校「環球、明道、大同」將退場

教育部昨召開第十四次私校退場審議會，高苑科大日前獲台鋼捐資二點八億，成為首間解除專輔的學校；環球科大、明道大學、大同技術...

戰勝苦痛 屏大校友陳瑩真取得公費留學資格實現出國夢

27歲陳瑩真高中畢業邁入大學暑假遇嚴重車禍，打亂學習規畫，她休學1年展開漫長治療與復健，2020年以五年一貫學程，取得屏...

台大僑生悼六四被逮捕今報平安 研協發聲明：和平哀悼不是罪

台大城鄉所研究生劉家儀日前在香港維多利亞公園哀悼六四，遭香港警方帶走。劉家儀今天上午透過臉書報平安。台大研究生協會稍早發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦