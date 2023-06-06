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桃青年局擴增校園創業聯盟 新增6校生力軍

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園校園創業聯盟原有7校加入，今桃園另外6校也加入簽署。記者翁唯真／攝影
桃園校園創業聯盟原有7校加入，今桃園另外6校也加入簽署。記者翁唯真／攝影

桃園市政府青年局推動創新創業發展，今年4月與桃園7所大學共同組建校園創業聯盟，透整合官學力量來推動桃園創新創業發展，各校合作推出青創實習生計畫，並設置校園創業諮詢窗口，將創業深耕至大學當中。今桃園6所大學再加入，13所大專院校共同攜手打造校園創業生態圈，展開全新「你，可以改變未來」創新創業系列活動。

「桃園校園創業聯盟」原有中原大學、元智大學、長庚大學、國立中央大學、國立台北商業大學、健行科技大學、龍華科技大學一同共組，今再加入長庚科技大學、南亞技術學院、國立體育大學、開南大學、萬能科技大學及銘傳大學。

聯盟作為各校創新創業交流平台，由市府整合與挹注相關各局處資源，建立產官學密切聯繫管道，實質產出更多合作計畫與活動，以培力各校青創人才。例如與各校合作推出青創實習生計畫，媒合大專校園人才進入新創公司實習，並提供多元化海外學習機會，如近期即媒合中原大學及國立台北商業大學的學生參加瑞士Franklin University Switzerland區塊鏈訓練計畫，協助青年瞭解新創產業及創新科技發展趨勢。

萬能科大表示，青年局讓桃園各校串起，資源共享也能讓學生從大學中就深入學習創業的知識，透過有經驗的老師，減少創業所會面臨到的風險，輔助學生；開南大學指出，他們學校一直都是以創業家的精神來辦學，一直都相當支持學生創業，相信友聯盟整合，學生能獲取更多資源。

青年局長侯佳齡表示，桃園校園創業聯盟」透過定期聯繫會議及一校一特色模式，朝制度化方向發展，未來將整合中央及民間企業資源，完整青年創業生態圈，有效達到創業友善的目的，提供學生從校園到踏入社會的全方位創業支持系統，為桃園培育優秀的青創人才。

桃園 青年

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