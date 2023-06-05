快訊

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

稱遭丈夫砍死...香港3女童死案大逆轉 報警生母疑是真凶

提升效率 中山大學打造水蓮種植、農噴電動機具

中央社／ 高雄5日電

為解決農業人力短缺與勞動力老化等問題，中山大學機械與機電工程學系副教授林韋至團隊，打造2款省力機具，提高水蓮種植和農藥噴灑效率，現在已簽約技轉，即將量產。

中山大學今天發布新聞稿指出，林韋至率領團隊實地走訪農地，從農民實際面臨的問題出發，研發出「水蓮電動種植機」與「農用電動噴灑作業車」。

中山大學表示，這2項專利成果在2022年嘉義農機展、2023年高雄智慧城市展中受邀展示，並與農機公司簽約技轉量產，盼能成為第一線耕作農民的福音，促進台灣智慧農業升級。

高雄市水蓮種植的總面積大約128公頃，林韋至說，水蓮為高雄獨有的農產品，種植水蓮困難之處在於水蓮苗是軟的，不像水稻是直立起來的，因此無法使用插秧機。

林韋至說，「以兩分地的水蓮池，兩人一起約需要花費3小時，種完腰根本快要挺不起來」，「水蓮電動種植機」可將水蓮苗裝填在透明桶裡，透過送料筒的輸送機制將水蓮苗投遞到下方種植，不僅免彎腰又種得快。

林韋至進一步說明，水蓮採收完後，還需要「清潭」載走廢棄料，過去4個人力清理需花費4小時，研究團隊也因開發出可以輸送廢棄水蓮的清理車，可直接將水中的廢棄苗捲到車上；利用這台機器清潭，只需2個人，處理時間也縮減成2小時，大為減輕農民負擔。

「農用電動噴灑作業車」也是林韋至實地觀察後研發產物。他說，目前溫網室的農藥噴灑作業不適合使用無人植保機從空中施藥，農民多是採取背負藥桶，或是手拉高壓管的方式噴灑農藥，必須近距離接觸農藥，不僅身體需負重，也易吸入有毒液體。

中山大學指出，這台噴灑作業車可應用於溫網室的噴灑作業中，例如木瓜、小番茄及洋香瓜等作物，也可延伸至戶外果園的香蕉、芭樂等作物上。農民可選擇遙控或影像辨識循線自走的作業方式，只要遠距離操作遙控器就能完成噴藥。

林韋至表示，台灣農業人力日益短缺，省力省工機具的開發與應用已成為農業重要發展方向。團隊導入智慧科技等相關技術，期能促進農業升級永續發展。

農民 中山大學

延伸閱讀

因應氣候變遷 龔明鑫：人力轉型是大工程一定要成功

看過無眼魚嗎？ 中山大學研究獲國際期刊Science報導

中山大學附中新建綜合教學大樓動土 2.5億打造新地標

日本草莓農藥放寬預告急喊卡？王必勝：沒有時間表

相關新聞

陳亞蘭獲台師大傑出校友 恩師楊麗花自爆「也想進修」

台灣師範大學今天舉行101周年校慶大會，傑出校友、各界貴賓及校內師生等齊聚一堂，一起祝賀學校邁入新世紀元年。典禮中表揚5...

戰勝苦痛 屏大校友陳瑩真取得公費留學資格實現出國夢

27歲陳瑩真高中畢業邁入大學暑假遇嚴重車禍，打亂學習規畫，她休學1年展開漫長治療與復健，2020年以五年一貫學程，取得屏...

台大僑生悼六四被逮捕今報平安 研協發聲明：和平哀悼不是罪

台大城鄉所研究生劉家儀日前在香港維多利亞公園哀悼六四，遭香港警方帶走。劉家儀今天上午透過臉書報平安。台大研究生協會稍早發...

淡江大學發射探空火箭「淡江一型」 屏東旭海試射成功

為促進台灣太空科技發展，國科會於屏東牡丹旭海設置「短期科研探空火箭發射場域」，由國家太空中心辦理審查，淡江大學航空太空工...

半導體女王蘇姿丰 獲頒清華大學名譽博士

矽谷半導體女王、超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）獲頒國立清華大學名譽博士，清大指出，頒授典禮在...

免針頭式藥瓶 弘光五專二年級學生獲全國跨域創意賽金牌

弘光科技大學護理科五專二年級8位學生共同研發的「免針頭式藥瓶」，參加「2023全國跨域創意實務能力競賽」榮獲金牌，晉級決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦