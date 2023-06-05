提升效率 中山大學打造水蓮種植、農噴電動機具

為解決農業人力短缺與勞動力老化等問題，中山大學機械與機電工程學系副教授林韋至團隊，打造2款省力機具，提高水蓮種植和農藥噴灑效率，現在已簽約技轉，即將量產。

中山大學今天發布新聞稿指出，林韋至率領團隊實地走訪農地，從農民實際面臨的問題出發，研發出「水蓮電動種植機」與「農用電動噴灑作業車」。

中山大學表示，這2項專利成果在2022年嘉義農機展、2023年高雄智慧城市展中受邀展示，並與農機公司簽約技轉量產，盼能成為第一線耕作農民的福音，促進台灣智慧農業升級。

高雄市水蓮種植的總面積大約128公頃，林韋至說，水蓮為高雄獨有的農產品，種植水蓮困難之處在於水蓮苗是軟的，不像水稻是直立起來的，因此無法使用插秧機。

林韋至說，「以兩分地的水蓮池，兩人一起約需要花費3小時，種完腰根本快要挺不起來」，「水蓮電動種植機」可將水蓮苗裝填在透明桶裡，透過送料筒的輸送機制將水蓮苗投遞到下方種植，不僅免彎腰又種得快。

林韋至進一步說明，水蓮採收完後，還需要「清潭」載走廢棄料，過去4個人力清理需花費4小時，研究團隊也因開發出可以輸送廢棄水蓮的清理車，可直接將水中的廢棄苗捲到車上；利用這台機器清潭，只需2個人，處理時間也縮減成2小時，大為減輕農民負擔。

「農用電動噴灑作業車」也是林韋至實地觀察後研發產物。他說，目前溫網室的農藥噴灑作業不適合使用無人植保機從空中施藥，農民多是採取背負藥桶，或是手拉高壓管的方式噴灑農藥，必須近距離接觸農藥，不僅身體需負重，也易吸入有毒液體。

中山大學指出，這台噴灑作業車可應用於溫網室的噴灑作業中，例如木瓜、小番茄及洋香瓜等作物，也可延伸至戶外果園的香蕉、芭樂等作物上。農民可選擇遙控或影像辨識循線自走的作業方式，只要遠距離操作遙控器就能完成噴藥。

林韋至表示，台灣農業人力日益短缺，省力省工機具的開發與應用已成為農業重要發展方向。團隊導入智慧科技等相關技術，期能促進農業升級永續發展。