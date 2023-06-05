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陳亞蘭獲台師大傑出校友 恩師楊麗花自爆「也想進修」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國際時尚高階管理碩士在職專班106級校友、陳亞蘭歌仔戲團團長陳亞蘭（左）獲台師大傑出校友，其恩師、歌仔戲國寶楊麗花（右）驚喜現身獻花，讓她上台領獎時感動淚灑現場。圖／台師大提供
國際時尚高階管理碩士在職專班106級校友、陳亞蘭歌仔戲團團長陳亞蘭（左）獲台師大傑出校友，其恩師、歌仔戲國寶楊麗花（右）驚喜現身獻花，讓她上台領獎時感動淚灑現場。圖／台師大提供

台灣師範大學今天舉行101周年校慶大會，傑出校友、各界貴賓及校內師生等齊聚一堂，一起祝賀學校邁入新世紀元年。典禮中表揚5名傑出校友，國際時尚高階管理碩士在職專班106級校友、陳亞蘭歌仔戲團團長陳亞蘭，更是管理學院成立15年來，首位傑出校友獲獎者，其恩師、歌仔戲國寶楊麗花驚喜現身獻花，讓她上台領獎時感動淚灑現場，楊麗花也打趣說「要不是年紀大了，也很想到台師大進修」。

台師大校慶大會在和平校區禮堂舉行，由校長吳正己親自主持，會中表揚第23屆傑出校友，今年選出林正義、李豐楙、林金滄、盧彥勳、陳亞蘭等5位社會傑出人士，對社會及國家的產業、學術、社會服務、體育競技、傳統藝術有重大貢獻與影響力，也頒發4名社會實踐獎獲獎學生及7名傑出學生，並邀請傑出校友舉行大師沙龍講座。

當選的校友中，英語系54級校友、太平洋自行車股份有限公司林正義創辦人，滿頭銀髮的他從大學聯考12分的「菜英文」，成為建國中學英文老師，再靠著熱情與執著創業，是台灣最早投入自行車廠的先行者，帶領員工屢獲國際設計大獎，目前公司員工近200人，研發分眾用途的各式自行車銷售至全球，成為年營業額10億元的世界折疊車界領導品牌，他期勉學弟妹立定目標、勇敢追夢。

國文系58級校友李豐楙，是台灣以道教研究榮獲中央研究院院士的第一人，也是兼備道士與學者身分的修道者。他的研究以道教文學、田野調查、華人宗教研究、身體文化，以及東方文化思維的探討為五大方向，培育道教研究的師資與學生、協助創立華人宗教研究中心等，為民間、學術、宗教與文化的維護和發展付出莫大的貢獻。

物理學系63級校友、台師大北美基金會董事長林金滄，他畢業後赴美發展，成功在異鄉闖出一片天，曾任美國國家半導體（National Semiconductor）首席工程師，工作之餘，也擔任師大北加州校友會會長，籌畫各種校友活動及聯繫工作，更結合美國12個地區校友會，2021年接下台師大北美基金會董事長重責，成為海外校友和母校之間最堅實的橋梁，幫助學弟妹安心就學及促進母校校務發展。

運動競技學系碩士班97級校友盧彥勳，縱橫網球場20載，為台灣男子網壇締造許多奇蹟，至今無人超越，2010年晉級溫布頓公開賽男單八強，生涯總計贏得29座ATP挑戰賽單打冠軍，曾五度為台灣出征奧運，2008年闖入16強，寫下台灣奧運網球男單最佳成績。2021東京奥運後宣布退役，積極創立盧彥勳國際網球學校，投身網球教育，盼能回饋鄉土，傳承自己一路走來的經驗，讓小球員不用出國，也能體驗專業訓練。

國際時尚高階管理碩士在職專班106級校友、陳亞蘭歌仔戲團團長陳亞蘭，致力傳承與創新台灣傳統歌仔戲文化，是為台灣唯一的原生劇種全力奉獻的表演藝術家。她去年以電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》，勇奪第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為台灣電視史上首位女扮男裝的影帝。她獲得恩師楊麗花栽培及肩負使命，力拚復興傳統歌仔戲，奉獻半世紀青春投入，運用在管理學院所學，為創新歌仔戲打開一條活路。

陳亞蘭在接受校長吳正己頒發獎座後，其恩師、歌仔戲國寶楊麗花驚喜現身獻花，陳亞蘭在台上當場摀住臉，感動淚灑現場，楊麗花猛誇她很棒，並頻頻為她拭淚，深以愛徒為榮。陳亞蘭在台上直說哭到「妝都花了」，她說考上師大後，「隨即展開超有壓力的精采人生，就讀期間與各行各業佼佼者腦力激盪，畢業後異業合作，感謝學校給了完整的學習資源。」

會後媒體媒體聯訪時，楊麗花肯定陳亞蘭推廣歌仔戲、不斷進修學習，楊麗花也打趣說，要不是年紀大了，也很想到台師大進修，讓陳亞蘭開心直呼「學校趕快來招生，國寶要來讀了。」

吳正己表示，台師大邁入新世紀元年之際，已經有好的開始，上個月公布第二期深耕計畫，師生及校友的努力獲得肯定，未來五年，每年經費增加近50%。國際化方面，台師大的境外生比例12%，高居全國第二，同時也是教育部核定的全國四所雙語重點大學之一。

全國校友總會榮譽理事長王金平致詞表示，台師大從台北高校自創校以來人才濟濟，是日治時期培育菁英人才的學校，「追溯校史」的決定，不僅傳承台北高校的學術涵養與自由自治精神，更代表師大擔起這份責任，用心梳理學校歷史脈絡，凝聚優秀的校友資源，讓教育和歷史得以超越政治。

歌仔戲 台師大 國寶

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