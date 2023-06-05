半導體女王蘇姿丰 獲頒清華大學名譽博士

矽谷半導體女王、超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）獲頒國立清華大學名譽博士，清大指出，頒授典禮在台灣時間本月3日舉行，由清大校長高為元飛往美國德州奧斯汀頒授。蘇姿丰的父親蘇春槐是清大校友，特別送給女兒一束鮮花，歡迎她加入清華大家庭。

蘇姿丰說，非常榮幸從清大這所在台灣及全球都居領導地位的大學獲此殊榮。她笑說，這項肯定對她別具意義，因為她的父親畢業自清大，常跟家人說起在清大求學的時光多麼有趣。

蘇姿丰說，研發真正能觸及數十億人生活的產品，令她振奮。這一切都要歸功於她所受的教育，為她能在這麼美妙的領域工作奠定基礎，進而解決一些全球最具挑戰、最重要的問題。

蘇姿丰指出，她當年剛進麻省理工學院當新鮮人時，並不清楚自己想做什麼。大一時擔任研究助理，第一次接觸半導體，從此對這能夠改變世界的微小晶片深深著迷。畢業後，蘇姿丰告訴別人她在做半導體，得到的是反問「那是什麼？」但如今晶片已無所不在。

高為元說，蘇姿丰和他一樣出生在台灣、很小就到美國，因此他很了解蘇身為女性，又是亞裔，在美國社會發展需要付出更多的努力，才能打破玻璃天花板的限制，成為半導體領域的佼佼者，「她在這一切成就背後付出的努力，使她成為清大人學習的榜樣。」

蘇春槐1967年畢業自清大數學所，半世紀之後，蘇姿丰追隨父親的腳步成為清華人。蘇春槐掩不住內心的喜悅，並深以女兒的成就為榮。「Lisa不畏困難、發起挑戰，把不可能變成可能，這樣的故事才會精彩。」蘇春槐說，即使實力懸殊，只有百分之一的成功機會，也要盡己所能，永不言棄。

蘇姿丰1969年出生於台南，3歲時移民美國，取得麻省理工學院電機工程博士學位。畢業後曾任職於德州儀器、IBM等高科技公司，2012年出任超微全球業務部門資深副總裁兼總經理，並在2014年被提名為執行長，成為超微史上第一位女性執行長，2022年出任超微董事長。

華爾街日報曾報導蘇姿丰領導超微轉型成功的故事，認為蘇在超微搖搖欲墜時，選擇鞏固核心產品優勢，做出了正確的決定。在疫情之前，蘇姿丰也登上全球身價最高的CEO。美聯社與專門分析高階主管薪資的機構 Equilar 2019年宣布蘇姿丰以5850萬美元年薪，名列標準普爾500企業收入最高的CEO。

蘇姿丰獲獎無數，2018年獲得全球半導體聯盟頒發的張忠謀模範領袖獎，並被任命為全球半導體聯盟主席。2020年，她當選美國藝術與科學學院院士。 2021年電機電子工程師學會(IEEE)授予她半導體最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎章 (Robert N. Noyce Medal)，這是首位女性獲此殊榮。同年，美國總統拜登也任命蘇姿丰為總統技術顧問委員會成員。