免針頭式藥瓶 弘光五專二年級學生獲全國跨域創意賽金牌

弘光科技大學護理科五專二年級8位學生共同研發的「免針頭式藥瓶」，參加「2023全國跨域創意實務能力競賽」榮獲金牌，晉級決賽18隊多數為大學生，她們是最年輕的一隊。

「免針頭式藥瓶」作品跨域構思成熟、設計精良，可減少醫護人員抽藥不慎發生扎針傷害，還有解決藥物滲出、使用簡單、落實無菌原則等優點，獲得評審最高分肯定。

指導老師宋琇鈺表示，全國有53隊參加初賽，18隊晉級決賽，決賽必須口頭報告及海報發表，晉級決賽隊伍多數是大學生，五專二年級周郁袖、鄭涵謙、葉采諠、蕭舒云、江庭、鄭詠心、黃芊函、張幼芯這8位學生是最年輕的一群，研發的「免針頭式藥瓶」作品跨域構思成熟、設計精良而獲得金牌，評審得知隊員未滿18歲，覺得不可思議。

宋琇鈺指出，比賽前一個多月到班上說明競賽訊息，很訝異尚未去臨床實習的學生竟立刻主動說要報名，接著便分工合作埋首研究，追蹤進度時發現學生自動自發，四處向學姊、老師、親友請益，組員幾乎每天討論到深夜，充滿創新突破精神及熱情，因為投入許多精神及時間，得知獲金牌獎那一刻，學生們忍不住喜極而泣。

負責上台報告的組長周郁袖、組員江庭指出，研發這個作品契機是課堂練習針筒抽藥時，發現雙手開蓋反作用力、抽藥沒對準瓶口可能導致針扎，還有針頭回套時。文獻查證發現通報針扎醫院數有逐年增加趨勢，各職業類別中針扎事件數護理人員佔57.1%，因此我們希望可以研發「免針頭式藥瓶」，減少針扎發生。

周郁袖說，她們原始想法是將藥瓶直接連接IV Bag加藥口，但藥瓶沒有壓力使藥劑流入輸液袋中，無法給予準確劑量；再次發想時想到可以應用抽血真空採血方式，最終設計改裝藥瓶的瓶口，原理是抽藥孔活塞讓液體進出，具有使用簡單、落實無菌原則、解決藥物滲出、確保給藥安全、降低扎針事件等優點。

組員葉采諠、鄭涵謙、黃芊函負責製作簡報。葉采諠指出，她們從學校、江庭親友那邊收集到藥瓶，但實際製作「免針頭式藥瓶」，從設計繪圖、打孔、打磨、裁切等一竅不通，幸好爸爸是機械繪圖工程師，平日喜歡動手設計製作，給予跨域技術指導，才能夠實現設計想法做出實際作品。

鄭涵謙說，準備比賽過程中還要兼顧課業，大家犧牲睡眠時間完成作品及賽事，最珍貴的是一起完成了這個挑戰，並獲得最好成績；黃芊函說，她喜歡這個團隊，遇到困難不分彼此主動互相幫忙，再共同腦力激盪設法解決。