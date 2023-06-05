沒了USR補助 大學找錢繼續拚

大學社會責任實踐計畫（USR）第三期審查落幕，依計畫類別，補助各計畫至多三五○萬元至一一○○萬元不等，若獲前二期計畫補助，卻未獲第三期補助者，恐無以為繼。但有學校看重計畫價值，改透過校務基金、高教深耕經費挹注「落馬」計畫，為團隊帶來及時雨；或計畫主持人深耕在地、成立地方協會，以NGO模式繼續打拚。

台師大減塑促進中心除積極舉辦淨灘、淨街活動之外，也邀請各校教師參與減塑工作坊、創意競賽「金塑獎」、開設Podcast節目，並與古莊社區發展協會密切合作，此中心曾獲USR第一期計畫補助，未料第二期落馬，經費戛然而止。

計畫主持人、台師大人家系副教授魏秀珍表示，所幸校方願意勻支高教深耕預算，長期合作的社區發展協會也非常支持，儘管經費不如從前，仍能保留教材工作坊，並推動減塑桌遊、教師研習，延續計畫精神。

屏東大學社會發展學系副教授邱毓斌率屏大團隊推動「搖滾社會力」計畫，與學生走讀國境之南，扶植鄰近社區設計遊程，發展生態旅遊，更促成墾管處與屏大簽署合作備忘錄，今年卻未獲第三期計畫補助。他表示，經過校務基金管理委員會同意後，校方決定明年底前，投入三百萬校務基金，維繫屏大社會實踐與課程改革的動能。

中正大學傳播系教授管中祥主持「重構大學路」計畫，以深度訪談、田野調查、共辦活動、座談講堂、工作坊、在地課程等方式認識民雄，已連二期獲教育部補助，今年欲轉型申請深耕型計畫卻失利。

管中祥坦言，自知計畫會有結束的一天，「只是沒想到這天來得這麼快」。過去不斷思考朝地方組織發展，與在地居民平等互動，學校有責任做民雄的文化中心，去年七月成立「打貓街坊文化協會」，未來會按NGO模式生存下去。