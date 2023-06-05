USR沒過沒理由 教部允檢討

教育部推動的第三期大學社會責任實踐計畫（USR），名單上月公告後，落馬的教授質疑，計畫未過卻沒給理由，主動發函後卻獲「複製貼上」草率回應，質疑書審階段就已決定生死，引起學界譁然；懂大學社會責任細節與精神者，多為計畫主持人，為避嫌，第一線主持人、實務工作者卻不能當審查委員，此機制猶如「死結」。

USR計畫是高教深耕下的競爭型補助計畫，第三期計畫共一二七校提出申請，經書審、簡報審，部分計畫需實地訪察等審查程序，最終共五十一所大學、五十所技專校院脫穎而出，總額將補助九億七六七八萬元，實施期程自今年一月一日起至明年十二月卅一日止。

中正大學傳播系教授管中祥主持的USR計畫連二期獲補助，今年欲轉型深耕型計畫卻落馬。他表示，原以為教育部會寄發未獲通過、載明未過理由的公文，讓計畫主持人知道可修正、優化之處，更攸關助理生計與場域關係；然而，經主動發函，卻獲得「複製貼上」的草率回應，他質疑在書審階段就決定生死，後續審查只是「給面子」。

另一位不具名計畫主持人認為，大學理應推動社會責任，不該藉競爭型計畫互搶補助款，除競爭指標，也應告知修正指標，尤其計畫須連結社區、四處拜託請益，計畫未過卻不告知理由，常讓大學教授裡外不是人，只能「無理由」的道歉，讓不少人自嘲「推動者都是熱情的笨蛋」。

屏東大學社發系副教授邱毓斌表示，USR非傳統學術審查，大學社會責任也沒有定於一尊的標準，但為了避嫌，只要參與USR計畫的主持人，都不能擔任審查委員，反而把第一線實務工作者排除在外，審查機制猶如一道死結。

教育部表示，考量預算經費有限，USR計畫屬於競爭型的擇優補助，學校若未獲計畫補助，可透過高教深耕經費自行推動。另外，審查委員包括各領域專家學者、中央及地方政府機關代表、產業界人士及NPO、NGO代表，為求公平，第二期USR計畫或第三期USR徵件提案計畫主持人、共同主持人、協同主持人、團隊成員，或與該計畫有合作關係者應迴避。

至於第四期計畫徵件，教育部表示，將重新評估針對申請計畫無論通過與否，皆提供審查意見。至於挨批意見「草率」，則是主審評估歷次審查後綜整版本，涉及專業判斷，並非草率回應。