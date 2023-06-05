台首大退場 周六末代畢典

教育部列為專案輔導學校的台灣首府大學確定7月底退場，末代畢業典禮10日舉行，共187名畢業生，並協助其餘在校生40人轉學，教育部後天辦說明會。有學生直言心情忐忑，希望轉學順利，「不要離家太遠」。

雖然學校關門在即，台首大表示，相關校務推動如常，最後一次畢業典禮包含大學部169人、碩士18人，目前大二、大三共40人，教育部7日辦說明會，屆時有意爭取轉入的鄰近院校，也會派員與學生面對面接觸，確定轉學的意願後就會安排學籍轉移。台首大也指出，會保障在校生原本修習的學分到安置學校會獲得全部承認，現有教職員70人則7月底全數離校。

「未來沒有母校，真的有失落感」，將畢業的餐飲學系女學生苦笑說，已在台南某烘焙坊找到工作，畢業後就要去上班，也感謝學校用心照顧，遺憾的是，讀了4年的大學未來就此消失，說不感傷是騙人的。

台灣首府大學前身為致遠管理學院，2000年在台南麻豆創校、2010升格改制為大學，全盛時期學生人數逾9000多人，之後不敵少子化學生數銳減，又因疫情衝擊，校務資金缺口無力負擔，校方去年5月宣布停招、7月再宣布停辦，同年9月教育部列為專輔學校，指派已退場的稻江科技暨管理學院代理校長林博文擔任代理校長迄今。