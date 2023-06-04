蔣萬安世新畢典致詞 自曝金融海嘯被裁員妻霸氣喊：我來養你

蔣萬安雙手比愛心向世新畢業生送上祝福，現場學生歡聲雷動！台北市長蔣萬安4日世新大學畢業典禮，準備致詞時，現場數百名學生與家長響起熱烈掌聲與尖叫聲。蔣萬安分享自己在美國遭到裁員，投入立委選舉等不被看好的往事，最後還是成功進入立法院，他勉勵學生追求熱愛的事物，並「持續學習，保持謙虛」。

讚世新出人才

蔣萬安說，3日參與文化大學畢業典禮，是上任市長後第一次出席畢業典禮，但出席世新大學畢業典禮更別具意義，因為他的二姊就是世新大學傳播學院畢業，所以這也是「我第一次以校友家人的身分出席畢業典禮」。

他更現場細數傳播學院的各科系，各傳播科系的學生也都用高呼聲回應。他說，無論考前熬夜K書，玩社團，或修戀愛學分，學園酸甜苦辣的回憶，都是各位未來最美好的回憶。

蔣萬安表示，世新大學以傳播起家，更是全國知名的傳播學院，一直以來也因為深厚扎實訓練，培養出許多人才，他的兩位副發言人也都是世新傳播學院畢業，熟捻於新聞處理、輿情掌握，或選舉過程的議題發揮，都能見得世新人才是一流中的一流。

持續學習 保持謙虛

蔣萬安分享自己的故事說，在美國擔任職業律師的時候，待遇很好，社會地位也不錯，是個人人稱羨的工作，但2008金融海嘯被裁員，領過失業救濟金，當時承受很大壓力，多虧太太說：「沒關係，萬安我來養你」。

他說，當時他把工作交接好，也跟同事主管互留聯絡方式，回台後繼續擔任律師，後來決定參選立委，本來各界都不看好，拜會地方人士還被唱衰，但他加倍努力，跑市場、追垃圾車，終究可以通過黨內初選，最後進入立法院，後來再選上台北市長。

蔣萬安強調，挫折是人生必經的，但不能忘記追求喜愛事物的熱忱，尤其「面對挫折的態度，決定了自己未來的高度」。他說，追求自己的目標夢想時，可能會不被看好或遭遇酸言酸語，但要持續相信自己，總有一天會達到目標，同時也要持續學習，保持謙虛。

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