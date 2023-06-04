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打電玩練英文 他自學獲科學大獎

聯合報／ 記者董俞佳／專訪
邱達夫主動出擊的行動力，助他獲得科學大獎。圖／邱達夫提供
邱達夫主動出擊的行動力，助他獲得科學大獎。圖／邱達夫提供

台北市自學生邱達夫，靠著對數學的興趣打出良好的研究基礎，他的研究成果今年獲得「二○二三年台灣國際科學展覽會」最高榮譽，特別的是，他從小沒有名師指導，僅透過網路學習，這次科展也是自己主動上網搜尋並發信給相關領域教授，以解決研究瓶頸。這份主動出擊的行動力，助他獲得大獎。

邱達夫打從幼兒園大班開始，就堅定「不上學」的意志，現在回想，仍覺得是很適合自己的決定，但不建議大家盲目跟從。他說，自學時間雖然比較有彈性，但也要深刻認知，必須負責地做自己時間的主人。

他的研究《彈跳光點之無限反射曲線存在性研究》獲得「二○二三年台灣國際科學展覽會」最高榮譽，很多人好奇，身為自學生，怎麼學習數學？有沒有名師帶領？

邱達夫說，都是上網查資料，「只要對什麼有興趣，就找來研究看看」。充滿行動力的他，連科展也是透過網路搜尋專家解惑。他說，當時有無法簡單跨越的研究障礙，上網搜尋相關學者，最後找到清大數學系教授陳國璋，寄出電子郵件詢問後，很快收到教授的回應，終於得到啟發。

談到英文學習，邱達夫的回答也讓人出乎意料，竟是靠「打電玩」、「讀原文數學」慢慢累積。邱達夫說，看英語數學教學影片以及數學原文書，一邊查字典、一邊理解，就這樣累積出英語能力，而且他打電玩時大多選擇英文字幕，一點一滴累積程度。

邱達夫去年透過特殊選才錄取清大數學系，今年九月即將成為大一新鮮人，暌違已久的校園生活，邱達夫說，沒有特別的緊張感受，已預計會持續「彈跳光點問題」研究，陸續發表階段性成果。

清大 英文 英語能力

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