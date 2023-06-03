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明道大學欠薪 教團籲教部速解決

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

高苑科大、環球科大、大同技術學院、明道大學等四所專案輔導大專校院改善期已於上月底屆滿，下周一（五日）私校退場審議會將視學校改善狀況，拍板去留。其中明道大學自救會昨赴教育部陳情，指學校積欠四個月薪資，盼教育部立即介入；教育團體也呼籲，教育部應拿出更積極作為，而非放任教師透過司法自力救濟。

自救會長黃源河指出，明道大學去年底開始發薪異常，至今仍積欠二至五月薪資，嚴重影響教職員工生計，有教師被迫賣房子、搬家。董事會屢放風聲稱有資金到位，但也多次失信，盼教育部介入解決欠薪，並解散董事會對其究責。

私校工會發言人尤榮輝表示，教育部應留意，若學校董事會持續擺爛，是否有更好的方式讓學校正常發薪，而非讓教師只能曠日廢時循司法途徑求助，教育部應拿出更積極的作為。

高教司科長賴冠瑋表示，上月已再發函要求董事會於期限內籌措資金，並依法三度開罰學校。又明道大學改善期已屆滿，若下周評估改善不佳則會令學校停招、重組董事會，會加速行政流程避免拖延。

而教育部也統計，四所改善期屆滿的專輔學校中，僅高苑科大因獲得企業捐資二點八億，於五月底全面清償十一個月欠薪。

教育部 薪資 司法

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