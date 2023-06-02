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泰晤士世界大學影響力排名 成大全球24、連4年台灣居冠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
英國泰晤士高等教育特刊公布2023世界大學影響力排名，國立成功大學居全球24名，較去年進步9名。記者吳淑玲／攝影
英國泰晤士高等教育特刊公布2023世界大學影響力排名，國立成功大學居全球24名，較去年進步9名。記者吳淑玲／攝影

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education, THE）公布2023世界大學影響力排名，國立成功大學從全球共來自115個國家地區的1705所大學中脫穎而出，榮獲第24名，較去年進步9名，並創下連續4年全台第一的殊榮。成大表示能獲此殊榮在於實踐大學社會責任為依歸，展現對世界的永續關懷與國際影響力。

泰晤士高等教育特刊的「世界大學影響力排名」是全球唯一以聯合國17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為評估依據的大學排名，今年是第5次發布。

成大表示，自2016年起，於校務發展計劃中納入聯合國17項永續發展目標（SDGs），致力成為一所能夠回應社會與世界關鍵議題的永續型大學，以聯合國永續發展目標作為對話基點，不僅回應國際永續關鍵趨勢，並將SDGs價值與內涵擴散到校園影響師生，以培育跨世代人才、打造共榮友善環境、實踐大學社會責任為依歸，透過永續發展思維的延伸，展現成大對世界的永續關懷與國際影響力。

綜觀17項SDGs評比指標，成大有過半指標皆躋身世界百大，其中4項更是位列世界前50名，依排名分別為：全球第5名的「SDG 9 工業、創新與基礎建設」、全球第22名的「SDG 3 良好健康與福祉」、全球第31名的「SDG 17 全球夥伴」，以及排名第39名的「SDG 6 淨水與衛生」。

再者，針對「SDG 12 促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，成大響應負責任的綠色經濟模式，相繼從制度上進行基礎改革，制定各項循環相關政策，包含綠色採購、校園減塑規約等。

在課務推動上，以循環經濟議題學程結合學術專業與永續素養，培養永續公民意識，以SDGs帶領師生由內而外進行永續轉型，並積極實踐綠色校園的理想藍圖。

除了建構安全、健康、可永續發展的校園環境外，成大近年更是專注投入資源促進師生員健康與城市福祉。

校長沈孟儒表示：「只要師生都能在校園感受到滿意、幸福，久而久之，成大就會形塑出自己的認同；努力教育及研究的精進，自然而然就會踏入百大的排名之內。」

根據Impact Rankings官方資料指出，「SDG3良好健康與福祉」為今年度第二熱門的評比指標，成大獲得排名以來最佳成績，全球第22名，肯定成大守護人類生活福祉及培育國際醫療人才的承擔。

成大 聯合國 成功大學 大學排名

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