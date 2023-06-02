亞大美術館展阿罩霧神遊天地 盧秀燕曝：3訪力挺2理由

台中市長盧秀燕今天出席亞洲大學現代美術館「阿罩霧神遊天地—藝術・科技特展」，並自曝今年3度到訪力挺兩原因，一為這是台灣首度以「阿罩霧」霧峰在地當做主題，彰顯地方文化等，二為感謝亞大對地方付出，該館成為台中霧峰地標，並成立設計學院，因此親自出席，表示大力支持。

該展由亞大設計學院師生運用科技藝術結合在地文物創造新神話，邀集國際知名藝術家蕭勤、陳庭詩、林壽宇、林明弘、董承濂等人作品，再現霧峰國際風情。包含盧秀燕、文化局副局長施純福、新聞局專門委員欒治誼、霧峰區長白峨嵋、亞大創辦人蔡長海、亞大校長蔡進發、亞大美術館長潘襎、亞大董事林嘉琪等人共襄盛舉。

盧秀燕說，她曾在霧峰擔任省議員，這是她的起家厝，當然要挺在地。她今天親自力挺這一檔阿罩霧神遊天地特展，這是國內美術館首次以阿罩霧在地為主題接軌國際，有很多重量級藝術家參與，疫情剛解封，很值得全國民眾來亞大看展、散心。

蔡長海說，這次展覽是亞大創校至今首次以霧峰文化為主題，為美術館和創意設計學院的師生產學合作計畫。

蔡進發說，亞大鼓勵支持學生參與文化交流和國際競賽，參展的視傳系學生張振翔、歐柏誠、黃聖雯和陳映萱集體創作的作品「Attabu」（阿罩霧），以創作包裝的構想與製作，更榮獲設計界奧斯卡之稱的紐約ADC銀獎。