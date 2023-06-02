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高捷攜手中山工商 簽備忘錄合作培育人才

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高捷公司與中山工商簽屬人才培育備忘錄，由高捷公司亞洲總經理王亞洲（右）與中山工商校長林昭億（左）完成簽屬。圖／高捷公司提供
高捷公司與中山工商簽屬人才培育備忘錄，由高捷公司亞洲總經理王亞洲（右）與中山工商校長林昭億（左）完成簽屬。圖／高捷公司提供

高雄捷運維修所需大量技術人才，高雄捷運公司找上技術人才搖籃的私立中山工商，簽署人才培育備忘錄，今天由高捷公司亞洲總經理王亞洲與中山工商校長林昭億完成簽署，以學用合一為目標，提供捷運優秀人才，也讓學生能畢業即就業。

高捷公司表示，鐵道運輸除前端營運的行控、車務、站務等項目以外，後端維修部分更是撐起安心優質運輸服務的基底，高捷公司很重視從業人員的各項工作，在人才招募採多元方式，在人力銀行、就業單位媒合會、大專院校招募，這次攜手中山工商合作提供優秀人才，也讓學生有畢業即就業機會。

雙方所簽署的備忘錄，希望以建立技術策略聯盟關係為目標，就人才培育所需課程、師資、設備及實習等項目實質合作，從學校端即接軌鐵道產業專業技術人才，提供高雄捷運安全、可靠及便捷的交通服務。

中山工商擁有全國規模最大的技術高中職，涵蓋有電機、汽車、機電科等科別，也有全國最大建教班學制，產學合作經驗豐富，因此高捷公司與中山工商合作，將以機電群人才為技術培育合作對象，從中訓練後再遴選符合專業技術及職能潛力人才提供未來就業機會。

高捷公司攜手中山工商簽署人才培育備忘錄，以建立技術策略聯盟關係，達成學用合一目標。圖／高捷公司提供
高捷公司攜手中山工商簽署人才培育備忘錄，以建立技術策略聯盟關係，達成學用合一目標。圖／高捷公司提供

高捷 捷運 鐵道

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