高捷攜手中山工商 簽備忘錄合作培育人才
高雄捷運維修所需大量技術人才，高雄捷運公司找上技術人才搖籃的私立中山工商，簽署人才培育備忘錄，今天由高捷公司亞洲總經理王亞洲與中山工商校長林昭億完成簽署，以學用合一為目標，提供捷運優秀人才，也讓學生能畢業即就業。
高捷公司表示，鐵道運輸除前端營運的行控、車務、站務等項目以外，後端維修部分更是撐起安心優質運輸服務的基底，高捷公司很重視從業人員的各項工作，在人才招募採多元方式，在人力銀行、就業單位媒合會、大專院校招募，這次攜手中山工商合作提供優秀人才，也讓學生有畢業即就業機會。
雙方所簽署的備忘錄，希望以建立技術策略聯盟關係為目標，就人才培育所需課程、師資、設備及實習等項目實質合作，從學校端即接軌鐵道產業專業技術人才，提供高雄捷運安全、可靠及便捷的交通服務。
中山工商擁有全國規模最大的技術高中職，涵蓋有電機、汽車、機電科等科別，也有全國最大建教班學制，產學合作經驗豐富，因此高捷公司與中山工商合作，將以機電群人才為技術培育合作對象，從中訓練後再遴選符合專業技術及職能潛力人才提供未來就業機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言