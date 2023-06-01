當年看不起！同學沒讀大學「聚會開賓士、戴名錶」 他一聽後悔了
許多人都認為學歷越高代表將來的出路越好，然而，一名男網友PO文表示，最近和久未聯絡的高中同學聚餐，發現對方雖然沒有讀大學，但現在竟開賓士、戴名錶，讓他忍不住驚呼「我承認我當年是有看不起他，但我後悔看走眼了」，掀起網友熱議。
該名男網友在《Dcard》發文表示，朋友以前不愛唸書，高中畢業後就沒繼續讀大學，並開始往自己的專長發展，「那時他跟我說家裡沒錢，還有不想浪費錢跟時間讀大學，我問長輩這件事怎麼看？長輩說這樣沒前途啦，當時我也有點被這種想法說服」。
直到近日兩人聚餐，原PO才發現對方竟開著賓士赴約，手上還戴著2、30萬的名錶，「我們都是24歲，問他在做什麼，怎麼賺那麼多？想不到他是這兩年自己開公司，做自己的版圖，至於細節他沒有透露太多」，讓原PO不禁感慨「讀大學的我怎麼現在還是一個沒用小員工，人真的不應該先入為主，我承認我當年是有看不起他，但我現在後悔看走眼了」。
文章曝光後，網友紛紛回應「不愛讀書又不代表他不願意學」、「學校又沒教你怎麼賺錢，讀書跟賺錢又不是等號」、「有什麼好羨慕的，兩個不同程度的風險根本沒辦法比」、「沒什麼好忌妒，很會讀書的人比不會讀書的人成功案例多，但不代表不會讀書的人就不會成功」、「有個同學高中畢業去做木工，現在買了好幾間房子、好幾台車」。
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