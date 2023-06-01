以「未來教室」實現智慧教育願景 學界與業界攜手合作將教學環境整合數位化

在科技與人性緊密融合的時代，要如何讓數位教育加速進入日常生活中，讓莘莘學子在此環境裡培養與世界接軌的能力與創新思考模式，數位教學與環境打造絕對是刻不容緩的課題。哈佛公衛學院研究顯示，沒有前光的電子紙不會傷害眼睛。因此，國立臺中教育大學、嘉捷科技企業股份有限公司與元太科技工業股份有限公司三方將運用自身資源，結合電子紙技術並投入飛利浦電子白板、飛利浦互動共學板、飛利浦電子書包等數位產品及相關軟硬體，共同開發建置「未來教室」，並於5月31日進行簽署儀式，共創智慧教育的產業價值。

身為培育未來各專職人才基地的國立臺中教育大學，對於將於校內建置「未來教室」計畫，校長郭伯臣表示：「本校以智慧學習為核心概念的教育實踐，整合學生、教師、學校與社會四大面向策略，導入科技與雲端應用，建構智慧教育環境；本次『未來教室』合作案為智慧學習開啟第一步，除擴展校內數位資源，與業界跨領域合作，期待能成功研發教學需求之數位工具，為教學現場提供更多元的選擇。」

飛利浦顯示事業亞太區總經理 吳仁魁表示：「在疫情的驅動下，遠距教學及相對應的數位科技設備不斷地往前推移，建置未來教室也成為我們的發展重點之一，與臺中教育大學簽署策略合作交流，是飛利浦顯示系列產品推行教育環境數位化的重要里程碑，之後將陸續與北屯國小及其他教育領域相關產業密切合作；此次捐贈的飛利浦電子白板、互動共學板及電子書包等設備，讓新科技產品能於教育產業廣泛運用，讓資訊不再只是單向輸出，學生們在課堂上能更即時地參與互動、討論及分享成果，也間接地協助教學模式轉型。」

元太科技IoT BU協理 陳俊賢更表示：「哈佛公衛學院研究發現，更亮、更藍，或更冷的光線會對視網膜細胞造成更高的壓力。但由於沒有前光的電子紙裝置完全不會發出任何藍光刺激視網膜細胞，證實電子紙不傷眼，而採用了E Ink ComfortGaze TM 前光的電子紙對眼睛的健康安全是 LCD 螢幕的三倍。在此未來教室合作案中，我們所提供的電子紙將運用於電子黑板上，提供學生無粉塵的學習環境，且電子紙具有不自發光的特性，沒有光源直射眼睛，是用眼友善的最佳顯示器。應用電子紙技術於教育場域中，將能保護學生的眼睛，不受傷害。同時解決了家長最擔心學生長時間使用3C產品造成對視力危害的問題。」

國立臺中教育大學「未來教室」誕生，打造數位、互動、科技共融學習環境嘉捷科技於本次合作案，將分為兩階段提供不同的飛利浦顯示解決方案予臺中教育大學未來教室使用，期盼投入更豐富多元化的資源，打造更完整的教學數位化環境。

階段一 :

1. 觸控型電子白板：老師可將教材內容輸入至電子白板上授課，同時也能將各小組共學板討論內容鏡射至電子白板上進行分享及討論，讓討論更雙向與即時。

2. 商用顯示器：設置於教室兩側牆面上做為教材播放使用。商用顯示器採用CMND軟體可預先載入教材範本，整合式小工具確保影像、文字與影片均能快速運作，同時也能透過雲端來連接與控制內容，完全取代紙張輸出。

3. 互動共學板：配合課堂學習，小組成員可同時在共學板上交換意見。擁有多色畫筆及載入表格、圖片及檔案功能，便於學生們於共學板上註解筆記，同時也能將討論成果鏡射至電子白板上與老師討論，更具有分享至雲端及下載存取的功能。

4. 智慧班牌：可顯示班級資訊及公告訊息，電子紙技術舒適護眼無藍光，超廣角且陽光下可視。

階段二：

1. 電子黑板：取代傳統黑板打造無粉塵更健康的學習環境，同時也能上傳及下載教材，方便師生間資訊的流動，是用眼友善的顯示科技產品。

2. 電子書包：尺寸接近實體課本，貼近書本閱讀體驗，附有觸控筆能靈活運用於抄寫課堂筆記及測驗答題使用；結合線上題庫的資源，亦能下載考題/作業內容及上傳回覆功能。