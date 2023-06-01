甜美校園人氣英語主播暖中莊舒羽 特殊選才上中正大學

基隆市立暖暖高中莊舒羽以特殊選才入學管道，錄取國立中正大學紫荊不分系學士學位學程，她從小我就有一個主播夢，國中時獲廣達「游藝獎」導覽達人及網路人氣票選雙首獎。莊舒羽長相甜美，播報英語口條清晰，在學校是人氣王，還創立「高中聲」Podcast頻道。

莊舒羽在國一時英語口條不好，還常說到卡住，經過不斷訓練突破，她從話劇社到擔任導覽小尖兵、基隆市英語主播，練到英語口條清晰流暢，校內外屢屢獲獎。

莊舒羽說，她從小就有一個主播夢，上高中後除充實自己媒體領域的相關經歷，在老師王嘉萍的鼓勵下，創立了「高中聲」Podcast頻道，透過訪談的方式，為大家解惑108課綱下的自主學習以及升學管道，這個頻道也得到許多同學的正面回饋。

為了更了解媒體人的工作，她還經過多關面試，進入了客家電視台成為實習記者，跟著專業的製作人學習。也參加很多遊程競賽、自主學習發表、短片競賽，加強撰稿與統籌能力，為串聯全台的客家聚落，地方創生與新創結合，還發想了一份本土經濟創生的APP提案。

她說，感謝很多人鼓勵，暖暖高中給了她許多發展的舞台，老師們的陪伴讓她更有信心了解自己、探索興趣，獲得豐富的學習歷程。

莊舒羽感謝王嘉萍不僅幫忙排除困難，還在她情緒低落時拉一把；助理楊富鈞時常分享很多設計的概念與技巧幫助，還鼓勵「跌倒並不可恥，再站起來只會更勇敢」。莊舒羽表示，她會帶著這股衝勁繼續努力下去。

「你可能有許多的夢想，只要努力抓住夢想，夢想就會實現，邀請你一起來暖中，勇敢做夢吧。」莊舒羽用這句話鼓勵學弟妹。