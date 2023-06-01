台大經濟系學會選舉揭曉 政見涉歧視「陳謝配」僅獲3票

台大近日爆數起歧視爭議，經濟系系學會長選舉兩名男候選人提出政見「Ａ罩杯以下女生國防必修兩學分」、「大四畢業單身進行結紮手術」，引起各界抨擊。台大經濟系學會昨完成投開票，該名爭議候選人僅獲三票落選，另同步通過行為公約投票，禁止系上以言語、行動或活動等方式歧視其他族群，並禁止任何形式騷擾。

台大經濟系兩名陳姓、謝姓男學生日前參加系上學生會選舉，羅列十六條政見，內容包括Ａ罩杯以下女生國防必修兩學分等荒謬政見，引發輿論撻伐。事後兩名學生對外致歉，並通報台大性平委員會。

台大經濟系系學會正副會長選舉昨進行投票，由阮謙益和賴宥錩獲得六十四票當選，得票率約六成八，而提出爭議政見的陳姓、謝姓學生搭檔僅獲得三票，得票率不到四％。

有鑒於近日爭議政見爭議，台大經濟系學會昨也同步通過行為公約公民投票，禁止系上出現以言語、行動或活動等方式歧視不同族群，也禁止以任何形式騷擾他人，後續將送交系務會議通過後實施，未來均適用經濟學系全體學生與學生會。