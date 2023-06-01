頂大工學院轉系逾2成 電資熱門

輝達執行長黃仁勳帶起人工智慧ＡＩ熱潮，也讓相關領域炙手可熱。各大專校院近期陸續公告一一一學年科系轉入、轉出統計，成大、陽明交大、台大等校，工學院部分科系升大二時，申請轉系學生多達兩、三成，其中多半是想進入電機、光電甚至資工等電資領域科系。陽明交大教務長陳永昇直言，近年來資通訊發展蓬勃，學系若想留住學生多要融入科技元素、跟得上時代。

各校近日陸續公告本學年學生轉系數據，除了人文社科院轉系學生數較多外。根據台大統計，校內工學院機械系升大二學生欲轉出的比率達廿二點五％，工科海洋系亦達廿四點四％；成大亦統計，校內工學院內機械系也有逾廿位學生轉出，其中水利系欲轉系比率近卅％。

台大註冊組長李宏森表示，機械系近年轉系比率略增，也有學生選擇休學重考，多是想角逐社會評價更好、出路更優的科系，大部分工學院轉系者希望轉至資工系、電機系，也有少部分學生轉至管理學院。

李宏森也提到，學生轉系多和國家發展、產業趨勢相關，近年台大不只轉系條件均從寬，轉系名額原先設定為該系在學人數二成，近年已放寬為三成，但學系也會考量設備以及生師比等因素，不見得都會將轉系名額招滿。

陽明交大亦統計，工學院部分科系學生想轉至電機學院。陳永昇表示，受就業趨勢影響，資工系最熱門，每年新生均滿招外，依規定仍配有少數名額可開放校內學生報名轉系。

大學近年除放寬輔系、轉系管道外，也有愈來愈多的彈性方案，即便轉系未果也能盡量修讀理想的領域。陳永昇說，陽明交大也擬推出自主學習學位學程，學生大二時可自主修讀有興趣的科系，當學分達門檻即可申請轉至學程，畢業時可取得學位學程證書，並註明自主學習領域，最快一一三學年可上路。

成大教務長沈聖智則表示，轉系的背後多是學生盼符合社會的期待，近年國家重點領域雖側重人工智慧、半導體，但仍是奠基於基礎產業，國內教育應更側重基礎學科發展。