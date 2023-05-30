他靠會計系「脫離階級複製」 年薪曝光：再選一次也會念

日前有網友發文透露，如果人生重來不會再選擇會計系，因為比想像中無聊，且「會計師沒有什麼社會地位」。對此，有另名會計系畢業的網友昨（30）日回文強調，對快要脫離階級複製的他來說，並不後悔，「再讓我選一次也會毫不猶豫的選擇會計系」。

原PO在Dcard表示，當初因為自己數理不行，於是念了文組，也因為家境不優渥，聽人說會計系出來不用煩惱工作，最後選擇該系就讀。雖然沒有什麼特別的熱忱，但也不討厭，後來成績平平的畢業，繼續學貸念研究所，最後考到會計師。

原PO說，進四大會計師事務所（以下簡稱四大）後，看到第一個忙季報完加班後的薪資，眼睛也為之一亮，「窮人就是比較容易滿足」。人生中第一次搭高鐵也是因為出差，更因為工作的關係，第一次飛到太原、越南、成都、日本。就這樣過了五年，跟另一半成家，也快要有新生命報到的同時，他被客戶招攬，工時正常、年薪大概有120萬。

「120萬，對20歲的我來說，應該是想也不敢想的數字」，原PO表示，雖然跟醫牙電資還有各大MA（儲備幹部）來比不值得一提，但邊養家邊過一點小奢侈的生活還是足夠了。他也說，目前的目標是透過投資累積合理的報酬，然後把這一點小錢傳承給下一代，必須讓孩子衣食無虞，培養商學院學的財商，看有沒有機會變富一代。

對此，網友們紛紛表示，「錢夠用就好了，不用跟電資比啦，跟自己比就好了，原PO你很棒，我也是窮人家小孩，特別能理解你」、「學店一類選會計就是CP值高，選財金、國貿畢業直接失業給你們看」、「中後段學校的選會計系真的不虧，去四大練個幾年掛理級出來，出來業界找到百萬年薪的工作不難」。

也有網友認為，是否考上會計師很關鍵，「認識幾個私立會計系的，一個畢業考上會計師，進四大努力待滿五年，但是忙到身體出問題，就自己出來開業賺更多；一個也是待四大的會計師，30幾歲被客戶上市公司招攬去當財務長；另一個考不上會計師，去會計師事務所當助理，忙季每天加班到12點，但是薪水只領快3萬左右。」