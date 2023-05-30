兒想讀設計系被拒「為什麼姊可以？」 爸：男生要養家當然不行

台灣教育鼓勵適性揚才，但是產學界嚴重脫軌，加上產業薪資結構落差太大，恐怕導致學生「學以致用」變成「學了不能用」，紛紛讓家長希望孩子選擇科系時，能選擇「有錢途」的科系。就有一名爸爸在網路上表示，自己沒什麼錢，認為社會共識就是要讀電資類才「有錢途」，而兒子卻堅持想讀喜歡的設計系，讓他非常擔心兒子若選擇設計系，未來就業情況會很慘。

一名爸爸在臉書粉絲專頁「靠北設計師」發文表示，自己身上並沒什麼錢，認為現在社會共識就是讀電資比較「有錢途」，可是兒子卻堅持要讀設計系，被爸爸拒絕後反問「為什麼姊姊可以，他不行？」這名爸爸認為「男生要養家當然不行」、「女生就算了，外表好不用工作，嫁個有錢人也行。」並向兒子解釋，現在物價、房價非常高，女生普遍不接受薪水低的男生，如果讀設計系前，沒有想過物價、房價問題，爽了四年之後，出路很慘怎麼辦？擔心兒子前途的爸爸，上網詢問大家的意見。

網友看了貼文建議，如果真的喜歡設計，可以優先選擇建築與空間類，畢竟這兩個領域的專業性比一般平面設計還高，不要選平面設計不至於太慘，或者選讀程式藝術設計，會一點程式語言又能碰到設計。

也有人給該位爸爸建議，孩子都長大了，百般限制只會讓孩子離自己越來越遠，如果將來他出來做設計，在社會碰壁了，大不了換條路走，畢竟那是他的選擇，「父母該負的養育之責就到成年，每個人都有自己的人生，即使未來兒子碰壁了，父母能做的也只能引導，如果身邊有相關行業的朋友，也可介做一些職前經驗分享，剩下的就是尊重孩子的選擇。」

其他網友們也紛紛表示，「該給的建議給完後就不要管他，就算他當了工程師，年收百萬也是會討厭你強迫他做不愛的工作」、「沒有怎麼辦、尊重小孩意願」、「每個行業也會有混得好跟混得差的人，幹嘛一開始就否定孩子想法，好好理解他。」

但也不少人認為該為爸爸的性平觀念應該加強，「什麼叫做女生就算了，外表好不用工作，嫁個有錢人也行？都什麼年代了，進步一點」、「女生結婚靠老公養的觀念請改掉，現代女性有實力靠自己就可以活很好。」