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美國教授胡立德訪清大 讚師生：台灣的研究很有意思

中央社／ 新竹市29日電
清華大學。記者張裕珍／攝影
清華大學。記者張裕珍／攝影

專研流體力學的美國喬治亞理工學院教授胡立德（David Hu）今天到訪國立清華大學動力機械工程系，除與師生相互分享研究成果，也參觀教師實驗室，稱讚清大師生的研究很有趣。

清大動力機械工程系助理教授楊佩良今天向中央社記者表示，胡立德是她在美國念書時的指導教授，過去多次邀約來台參觀她的實驗室，但因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，一直無法成行，今年終於邀請老師來台走走。

楊佩良說，希望透過此次邀請，讓校內同樣在做生物力學的師生們一起齊聚交流，師生們都感到很開心，認為在這次交流活動中受益良多。

胡立德接受中央社記者訪問表示，此次向清大師生分享他的研究成果，包括貓的舌頭倒刺結構，除了可以整理身上的毛，也可幫助貓咪把唾液送到毛皮上，他也因此設計出了類似貓舌頭結構的「梳子」，受到不少人關注。

另外還有大象鼻子構造研究，胡立德說，大象鼻子正面的樣態比較有皺摺、有彈性，下方較平坦，讓大象鼻子可以順利彎曲，伸長取物。

胡立德說，這次也聽到一名教授帶著學生們做火蟻研究，發現牠們在垂直或水平震動時會抱團形成「蟻筏」，另外還有水中底棲生物的研究，都令他感到有趣。

除了與清大師生交流研究成果，胡立德說，他也參觀了楊佩良研究室，除了看到花枝如何噴墨，也看到研究鳥類透過地上沙子整理羽毛，認為人類或許能學習鳥類行為，應用在許多領域，稱讚「台灣的研究很有意思。」

胡立德說，他的父母都是台灣人，疫情期間他都沒有到台灣，今天帶著2名孩子到新竹縣一間生態農場參觀，看到許多不曾看過的動物，他認為台灣擁有很棒的山水、樹林，有很多機會能研究不同動物，未來會常帶家人來台。

美國 清華大學

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