一半同窗出逃？成大「這系」轉出率近50% 過來人反揭就業優勢

進入學期尾聲，不少大學生們趁這時期重新思索未來志向，迎來一波「轉系潮」。繼去年揭露了台大轉系概況，臉書粉絲專頁「圖地」今年蒐集相關資料，以圖表呈現成功大學的轉系情況，掀起網友熱烈討論。

「圖地」集結111學年度成大一年級生申請轉系的數據，其中「資訊系」為最多人想要轉入的科系，總計50人想轉入、僅1人申請轉出；另外榜上有名的，還有包括材料、工程科學、經濟、光電、化學等科系，都是學生在考慮轉系時的熱門選項。

相較之下，最多學生想離開的則是「地科系」，申請轉出比例逼近50%，至於台灣文學、都市計劃、水利、中文等科系，也都有超過30%的人想轉出。貼文一出，也引來不少網友討論，「資工系跟地科系在兩個極端」、「有聽過都計欸」、「地科轉化學簽」、「20年如一日」。

留言區也引來曾就讀地科系的過來人，除了談及同窗現況，更指出科系背後的發展優勢，「唸地科系培養我現在登山的興趣，唸書時就可以跑野外，CP值很高的⋯就業也不困難」、「身為友校地科系畢業生，當年敝系也是差不多一半的大一同學轉系，但畢業經過快20年，發覺留在地科系唸到畢業的，幾乎後來發展的不錯，其實小系就是一個蘿蔔一個坑，職缺少但也難被取代，就看唸書的時候能不能找到自己的興趣」。