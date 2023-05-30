快訊

獨／明華園第三代突面癱半身麻痺！像木乃伊查不出病因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一半同窗出逃？成大「這系」轉出率近50% 過來人反揭就業優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「圖地」揭露成功大學的轉系情況，掀起網友熱烈討論。圖／本報資料照片
臉書粉專「圖地」揭露成功大學的轉系情況，掀起網友熱烈討論。圖／本報資料照片

進入學期尾聲，不少大學生們趁這時期重新思索未來志向，迎來一波「轉系潮」。繼去年揭露了台大轉系概況，臉書粉絲專頁「圖地」今年蒐集相關資料，以圖表呈現成功大學的轉系情況，掀起網友熱烈討論。

「圖地」集結111學年度成大一年級生申請轉系的數據，其中「資訊系」為最多人想要轉入的科系，總計50人想轉入、僅1人申請轉出；另外榜上有名的，還有包括材料、工程科學、經濟、光電、化學等科系，都是學生在考慮轉系時的熱門選項。

相較之下，最多學生想離開的則是「地科系」，申請轉出比例逼近50%，至於台灣文學、都市計劃、水利、中文等科系，也都有超過30%的人想轉出。貼文一出，也引來不少網友討論，「資工系跟地科系在兩個極端」、「有聽過都計欸」、「地科轉化學簽」、「20年如一日」。

留言區也引來曾就讀地科系的過來人，除了談及同窗現況，更指出科系背後的發展優勢，「唸地科系培養我現在登山的興趣，唸書時就可以跑野外，CP值很高的⋯就業也不困難」、「身為友校地科系畢業生，當年敝系也是差不多一半的大一同學轉系，但畢業經過快20年，發覺留在地科系唸到畢業的，幾乎後來發展的不錯，其實小系就是一個蘿蔔一個坑，職缺少但也難被取代，就看唸書的時候能不能找到自己的興趣」。

科系 成功大學 大學生 職缺

相關新聞

一半同窗出逃？成大「這系」轉出率近50% 過來人反揭就業優勢

進入學期尾聲，不少大學生們趁這時期重新思索未來志向，迎來一波「轉系潮」。繼去年揭露了台大轉系概況，臉書粉絲專頁「圖地」今年蒐集相關資料，以圖表呈現成功大學的轉系情況...

他靠會計系「脫離階級複製」 年薪曝光：再選一次也會念

日前有網友發文透露，如果人生重來不會再選擇會計系，因為比想像中無聊，且「會計師沒有什麼社會地位」。對此，有另名會計系畢業的網友昨（30）日回文強調，對快要脫離階級複製的他來說，並不後悔，「再讓我選一次也會毫不猶豫的選擇會計系」。

兒想讀設計系被拒「為什麼姊可以？」 爸：男生要養家當然不行

台灣教育鼓勵適性揚才，但是產學界嚴重脫軌，加上產業薪資結構落差過大，恐怕導致學生「學以致用」變成「學了不能用」，紛紛讓家長擔心孩子選擇科系時，能選擇「有錢途」的科系。

陽交大醫工程師及科學家組學生選課太滿 楊智傑建議玩社團交朋友

浩大的國立陽明交通大學牌樓，對考生來說，今年醫學系是17%的窄門，而醫師工程師與科學家組更只有5%的門縫。新奇的課程，總...

美國教授胡立德訪清大 讚師生：台灣的研究很有意思

專研流體力學的美國喬治亞理工學院教授胡立德（David Hu）今天到訪國立清華大學動力機械工程系，除與師生相互分享研究成...

美國索諾馬州立大學將迎台人校長！ 李明東：啟蒙於東海大學

美國加州州立大學日前宣布，將由來自台灣的博士李明東，接任索諾馬州立大學校長。李明東說，他年少時非常喜歡讀書，雖家中貧窮，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦