揮別疫情 清大國際志工團今年暑假前進肯亞及馬來西亞

國立清華大學國際志工團先前受新冠肺炎疫情影響已停辦三年，今年將整裝再出發前進肯亞及馬來西亞，其中，東非志工團將帶著募集到的120台二手電腦到肯亞中部的尼耶利（Nyeri）服務一個半月，為7所中小學設立電腦教室，馬來西亞志工團則會到北部的北干那那，展開一個月的文史典藏、社區營造及華文課輔服務。

清大指出，清華國際志工創始於2007年，服務地點遍布非洲、中美洲及東南亞。過去3年因疫情無法出團，但同學們仍持續整修二手電腦送往海外，並辦理線上講座，開啟遠距服務新模式。今年終於等來解封，清華志工團將第十四度踏出國門，飛往海外服務。

清大表示，東非志工團將到著募集的二手電腦到肯亞中部的尼耶利服務一個半月，為7所中小學設立電腦教室，提供程式語言及師資培訓課程。

東非團學生領隊袁泰智說，過去在東非為學童推行的資訊教育主要是電腦文 書處理及資料搜尋，今年首度導入「科丁計畫」(coding)，要進階到教寫程式。團員將訓練當地的大學生志工成為種子教師，啟蒙當地的程式教育。

袁泰智指出，他大一時曾出訪坦尚尼亞，這是「改變人生的一個半月」，在一萬公里外、人生地不熟的非洲，讓他一夕長大，更勇於表達、也學會協調團體成員一同合作，這次睽違3年再次回到東非，他的角色也從團員變成領隊，非常期待這次出團。

另外，馬來西亞志工團則是全台唯一的海外文史保存志工團，今年目標深入當地拍攝紀錄片。共有13名來自人社院學士班、中文系、科管院的同學將前往位於北部的北干那那，展開為期一個月的文史典藏、社區營造及華文課輔服務。

人社院學士班學生洪睿辰說，北干那那是馬來西亞南方、鄰近新加坡的華人村落，昔日盛產鳳梨，近年人口嚴重外流，產業沒落，城鄉差距及數位落差加劇，亟需外界協助文史保存及社區營造。